YouTube陳士駿成為基金公司技術長 用AI穩定投資績效

YouTube創辦人陳士駿2018年回台之後，搖身一變成為私募基金度雷克資本的技術長，這家私募基金以AI（人工智慧）演算法即時判斷投資標的配置，穩定基金投資績效表現，吸引了許多投資法人關注，這也將帶動度雷克資本今年的基金規模從去年的2億美元邁向5-10億美元。

2018年初，陳士駿從矽谷回來台灣，拿下國發會發出的第一張就業金卡，展開他在台灣的工作。

回來三年的他，投資了私募基金公司度雷克資本，這家私募基金以AI（人工智慧）演算法篩選投資標的，每一年的報酬率目標約在20-25%，如此優異的績效，加上度雷克資本創辦人傅冠龍與陳士駿在美國生活的背景相似，也讓兩個人成為一起打拚的夥伴，陳士駿不僅一口氣投資這家公司2500萬美元（約新台幣7億元），更接下這家基金公司的CTO（技術長）一職。

回顧2021年，度雷克資本的基金規模已經達到2億美元，參與這檔基金的投資人大部分都是法人企業、上市公司以及家族辦公室等。

度雷克以AI分析17個國家的經濟數據，找出投資市場周期，若股市處於牛市時，AI程式在整體資產配置上，就會比較積極，反之，熊市來臨，則會抱多一點防禦性類股、少一些科技股，市場在跌時，度雷克的基金不一定會虧錢。

「以2021年來說，我們基金整體表現並沒有跑贏S&P 500，但是，S&P 500下滑30-40%時，但我們的基金下滑幅度還是可以控制在10%以內。市場不好時，大家就會看到我們的價值。」傅冠龍表示。

去年，度雷克資本設立了新部門來觀察加密貨幣，傅冠龍、陳士駿都表示，「加密貨幣還是很新的議題，只有用自己的錢在測試，看看我們的AI科技能否應用在這個新的投資趨勢上。」

正因為進入到這個新領域，傅冠龍也發現，加密貨幣領域的投資風險仍大，「舉例來說，有些加密貨幣交易所有些並沒有註冊，一斷線，加密貨幣就可能要不回來，或者是，帳面上看起來賺很多錢，但是，到你要領錢的時候，交易所可能突然倒了。」

也因為新投資領域仍有不同風險，這讓度雷克資本目前仍專注在現有基金發展上，以AI來穩定基金投資績效，傅冠龍透露，今年還會有退休基金等新投資人加入，在投資報酬率穩定的前提下，今年度雷克的基金規模有望來到5-10億美元。