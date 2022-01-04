企業布局東南亞 會計師盤點機會與挑戰

各界對2022年景氣展望大多樂觀看待，台經院六所所長吳孟道表示，因疫情而起的各國政府大量紓困與QE措施，讓全球債務飆升、資金浮濫，進而吹大資產泡沫，帶來許久未見的通膨壓力。另一方面，在經濟成長與通膨威脅的兩難抉擇下，各國貨幣政策開始出現分歧，恐加大企業匯兌與避險成本。加上美中貿易談判的發展，持續牽動台商的市場布局方向。凡此種種，恐怕都是2022年必須留意的風險與挑戰。

KPMG安侯建業日前舉辦讀書會，針對「展望2022經濟趨勢暨台商國外佈局重點方向 — 從泰國、越南、印度、美國、台灣等國分析」議題進行剖析。 針對台商海外布局，2021年6月起，越南受到Delta變種病毒的影響，尤其以越南的經濟重心胡志明市最嚴重，越南政府不得不採取更嚴格的封城措施。KPMG安侯建業駐越南所會計師陳家程表示，在嚴格的封城及疫苗普及後，越南的確診人數逐漸下降，政府也宣布於2021年10月逐步解封，企業原本是信心滿滿的要大幹一場。沒想到疫情後的挑戰正要開始。陳家程說，在後疫情時代，勞動力、物流運疇、原物料供應及資金管理，將是越南企業不可避免的挑戰。

泰國方面，KPMG海外業務中心泰國區主持會計師張純怡表示，展望2022年，泰國的挑戰要優先關注錢，還有人的問題。張純怡說，有關錢的問題也就是泰國經濟面的挑戰，第一項是泰銖兌美元的走勢將牽動經濟復甦的力道，第二項挑戰是這幾年泰國內需不振，開放國門後是否如政府預期可以帶動內需市場回溫有待觀察；外銷表現則與中國景氣高度連動。她指出，與人有關的挑戰則是需要正視泰國人口老化與待提升之勞動力素質，目前的勞動力結構不利當地經濟轉型之國家策略。另外針對泰國邊境難民問題、階級與民主之爭等政治面的挑戰也是不容忽視議題。

機會面部分，張純怡說，2021年泰國雖然經歷封城，但整體而言外資申請投資之力道已經回升。另外，泰國投資促進會持續提供具吸引力之投資優惠方案，針對智能電子、電動車等重點產業提供稅務及非稅務之投資優惠。針對勞動力挑戰之因應，加強對於自動化、智能化、銀髮商機等投資皆有投資優惠，台商於調整供應鏈布局時可以善加利用。

KPMG稅務投資部國際租稅副總經理廖月波則說，即使在疫情期間，外商對印度的投資在2020-2021年度仍呈現10%成長，建議台商在評估投資印度市場時，首先應先選擇靠近當地產業鏈之聚落，利用產業上中下游聚集，避免斷鏈危機。在勞動力管理部分，有鑑於當地風土民情與台灣皆大不相同，加上種姓制度影響，建議先了解當地文化以便管理。另外，考量印度基礎建設目前仍有待加強，在估計訂單運輸時程應延長，避免延誤。

廖月波也分享印度為振興經濟及鼓勵印度製造政策，紛紛推出投資租稅優惠措施，例如製造業公司可享15%所得稅稅率、13項產業之生產連結獎勵計畫（PLI），包含手機及電子零組件製造、電信與網路、資訊技術、太陽光電模組及電池等產業，對製造完成後的出口商品也推出稅捐商品減免計畫，對特定進口機器設備免稅，加上印度總理近期宣布1.3兆美元印度版的大基建計畫，建議台商應隨時注意最新法令，享受在印度建立生產基地進行供應鏈調整，並放眼印度龐大內需市場商機。