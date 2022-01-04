通膨氣球被戳破 陳沖：通膨已經來了且今年一定會持續

物價漲、房價飆，到底有沒有通膨？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（4）日直言表示，通膨一定會來，也己經來了，而且今年一定會持續通膨。

台北經營管理研究院今日舉行「2022世界經濟走向與對策論壇」，陳沖以「2022全球經濟趨勢與變局」為題，進行專題演講。陳沖強調，今年的經濟發展都將受到通貨膨脹的牽動與影響，包括：氣候變遷、疫後局勢、區域經濟整合、QE方興未艾，都與通貨膨脹有關。

只是，到目前為止中央銀行官員、主計總處官員還是講「沒有通貨膨脹」。對此，陳沖直言不諱，依照教科書定義是沒有，但這是因為完全沒有考慮消費者物價指數（CPI）以外的因素，特別像是房地產的資產價格變化，就不在CPI之內。

陳沖表示，通貨膨脹不應只是關注教科書上的定義，去年世界各國的政治人物一開始也對通膨視而未見，甚至多以「temporary（暫時的）」來回應，大家都說沒有，但都曉得有。因此，日前美聯準會（Fed）主席鮑威爾也已改口，高通膨不是暫時的。

陳沖亦舉例指出，現在世界各國都重視氣候變遷，這當中減碳、減少甲烷更是重要的核心，但為什麼減少甲烷的問題很大，也會造成消費者物價指數上漲？因為現在甲烷排放量最大的是畜牧業，若未來國內推動能源政策，可以想見的是肉的價格一定會提高，肉的供應量也會減少。

談及2022年的展望與對策，陳沖首先表示，「Mission Impossible」，實在太難預測，因為所有的常態都跟過去認知的常態都不一樣，因此他對2022年的看法是「The Year of New Normal」。至於多種的新常態，陳沖認為，其中又以通貨膨脹、氣候變遷、區域經濟整合、數位貨幣最重要，其他還包括：疫後文化、數位資安、經濟活動標準等。

此外，陳沖也指出，塞櫃、塞港，以及供應鏈瓶頸，美國升息，還有地緣政治，也都是讓2022年經濟更難預測，瀰漫著高度不確定風險的因素。