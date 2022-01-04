2025年再生能源僅15.2% 業者：全球趨勢下 之後仍樂觀

近二日社會關注台灣2025年再生能源發電佔比，原訂目標為二成，但因經濟成長、半導體需求多帶動用電量大幅增加，使得再生能源的占比將僅15.2%，但到2025年再生能源的總裝置容量仍維持原訂目標，對此，國內太陽能業者表示，以內需來說，未來用量總量提升下，若要維持佔比二成，勢必要再增加再生能源裝置量，而以全球趨勢來看，2025年之後，業者同樣對市場持樂觀看法。

政府能源政策規劃2025年再生能源將佔20%，燃氣佔50%、燃煤30%。立法院預算中心報告指2025年再生能源發電將僅佔15.2%，占比無法達標，但裝置量目標不變。

對此國內太陽能業者元晶（6443）表示，近二年多以來，全球最關注的議題除了疫情之外，全球如何達到淨零碳排放是多數國家共同努力的目標，這二年在此議題高度受到世界各國關注之後，雖然台灣已訂下2025年的政策目標，但以全球的發展趨勢來看，再生能源的發展預料在2025年之後仍將持續蓬勃成長。

此外，也有太陽能業者指出，這一年多以來和政府單位會議，政府的規劃中，2025年達20GW的裝置量，並佔發電比20%，只是短程目標，並不表示2025年之後，國內需求就會停擺，該業者指出，以近日政府新試算的20GW在2025年佔比僅15.2%，未來若再生能源發電佔比20%的目標不變，2025之後也至少要多增加約7GW。

業者也指出，政府跟業者的會議中也不只一次提出，2025年再生能源將佔20%，燃氣佔50%、燃煤30%，這僅是程短目標，未來高污染的燃煤仍將持續降低，而再生能源也將維持增加的趨勢，對太陽光電產業來說，未來市場的發展及需求仍相當樂觀。