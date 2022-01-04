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國泰投信：投資人可優先布局ESG加持的美股菁英

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
2020年歷經疫情以來，ESG指數vs.非ESG指數之報酬表現。資料來源：Bloomberg。
2020年歷經疫情以來，ESG指數vs.非ESG指數之報酬表現。資料來源：Bloomberg。

美國經濟復甦力道轉強、美股第3季企業財報報喜、聯準會Fed縮減購債之不確定因素消解下，美股四大指數去(2021)年紛紛出現雙位數漲幅且皆入列全球主要股市漲幅前十強，如今邁入2022新年，美股後市如何看？漲勢能否延續？

國泰美國ESG基金經理人陳韻如表示，美股雖來到歷史高點附近，但觀察經濟基本面、企業獲利陸續釋出好消息，加上聯準會Fed貨幣政策動向符合預期，加速縮減購債(Taper)影響有限，反而有助降低通膨擔憂，展望未來，美股仍有望進一步上攻，尤其ESG為國際趨勢、減碳已成全球共識，ESG做得好的美國企業有望永續經營，股價往往也會領先表現，因此值此美股高檔區間，投資人可優先布局ESG加持的美股菁英，透過ESG嚴加把關公司經營，同時參與美股續攻行情。

首先，觀察美國經濟成長率，歷經2020年疫情衝擊而衰退後，在疫苗研發、施打順利及大規模寬鬆貨幣政策與財政刺激政策帶動下，美國2021年經濟出現較預期來得佳的復甦力道，且市場普遍預期往後幾年的成長率也將優於過去十年的平均，反應美國景氣榮景並非曇花一現。

其次，以企業獲利表現觀察，美國企業競爭力強大，在科技、醫療、金融等領域更是具全球領先地位，使整體美國企業盈餘在經濟成長無虞的環境下，往往能繳出更亮眼的成績。依據Bloomberg數據預估，2022年，美國標普500的企業盈餘成長率可望達8%，優於歐洲的5%、新興市場的5.9%。在企業獲利持續成長的實質利多下，美股依舊有持續創新高的有利條件。

再者，國際清算銀行提出「綠天鵝」來襲，氣候變遷將成影響全球金融穩定的重大因素，凸顯ESG在企業營運的重要性，更增強市場對ESG投資的關注。不過，不重視ESG的公司會有什麼後果呢？陳韻如說，以2015年德國福斯汽車(Volkswagen)爆出廢氣排放數據造假之醜聞為例，其利用軟體使該汽車在實驗室中排放的廢氣比實際情形還少，此事曝光後，除了重創福斯汽車商譽，福斯股價更直接從當時的高點跌落超過50%，顯見企業若不重視ESG將對投資帶來隱憂。

若進一步觀察這兩年受到新冠疫情衝擊，重視ESG的美股菁英之股價表現可說是更勝一籌。根據Bloomberg資料，2020年至2021年12月28日，MSCI美國ESG大型成長指數漲幅高達81%，明顯勝過非ESG指數如標普500指數的漲幅48%、MSCI世界指數的上漲33%。這也是為何市場普遍看好美股尤其是美國ESG菁英股，其相關指數及公司股價有望在2022年持續上攻。

福斯汽車2015年爆出廢氣排放造假對股價之影響。資料來源：Bloomberg。
福斯汽車2015年爆出廢氣排放造假對股價之影響。資料來源：Bloomberg。

美國經濟 美股

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