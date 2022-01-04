美國經濟強韌 股票型資產全年淨流入近5,400億美元

Omicron疫情擔憂持續舒緩、美國假期銷售成長創17年來最大增幅，中國人行持續釋出貨幣政策要更主動有為、加大對實體經濟支持力度的訊號，道瓊及史坦普500指數再創歷史新高，全球與新興股市同步上漲。依據彭博資訊統計，截至2021/12/31過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入297億美元、2021年全年淨流入1.03兆美元，主要流入美國股市199億美元，2021年全年淨流入近5,400億美元，中國、全球、新興市場、亞太及歐洲股市近週亦分別有34.6億、33億、9.7億、8.6億及4.9億美元資金淨流入，日本股市則淨流出8.3億美元。

富蘭克林證券投顧分析，儘管新冠疫情反覆、通膨升溫、聯準會開始縮減購債和中國擴大對校外培訓和科網產業監管等因素牽動，全球股市2021年走勢震盪，累計2021年全球股市仍交出亮麗成績上漲19.02%。展望2022年第一季，景氣增長、高通膨和主要央行寬鬆政策退場將是投資主旋律，疫情和供應鏈瓶頸可能遞延復甦動能但不至於改變擴張趨勢，維持對風險性資產正向看法，元月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和中國政策，2022年股票布局建議掌握三大主軸，包括具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，抗通膨及受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，以及以內需和創新成長為導向的新興亞洲小型股票型基金，建議採取逢震盪單筆加碼和大額定期定額雙管策略並進，增添獲利空間。另一方面，2022年債券投資建議側重在較高債息且具抗通膨的債券類別，除了可跟隨景氣連動的高收益債券型基金之外，首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或是以產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，疫情加速數位轉型的機遇，科技產業提供參與數位轉型及其支持子主題的機會，此外，科技產業具有強勁且長期成長優勢、數位轉型加速以及產業品質提升，越來越多科技公司擁有數據護城河、平台商業模式、不斷增加的經常性收入來源、強勁的資產負債表和利潤率，科技股享有溢價是合理的。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，預期2022年將面臨經濟成長放緩及高通膨環境，基礎建設產業不僅防禦、防禦中更帶有成長利基，觸媒包括低碳經濟轉型趨勢帶動更多基建投資、美國基礎建設法案將加速電力傳輸網路發展。看好基礎建設股票評價面具吸引力，預期2022年還有表現空間。

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金經理人伽坦．賽加爾表示，亞洲市場小型股多屬於具有內生成長動能的產業，營收來源多倚賴本地需求且通常屬於利基型市場，較不容易受到總體經濟景氣循環週期或國際情勢影響，因此能發揮多元分散效果。