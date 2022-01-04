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參與淨零碳排行情 富蘭克林潔淨能源ETF開始募集

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
圖為綠電示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照
圖為綠電示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照

2021年全球陷入能源危機。中國大陸面臨煤價上漲、煤炭供應鏈吃緊等問題，除了要維護短期內的經濟穩定，同時也必須讓能源轉型的長期目標不至於偏離軌道，因此大陸施行了能耗雙控政策，多個省份出現了大規模限電的狀況，有些城市一天之內無預警停電多次，甚至一次停電超過12小時。

而同一時間在其他國家也相繼面臨了天然氣、石油價格、電價等能源價格上漲等問題；能源危機也逐漸蔓延至其他產業，進一步對經濟成長造成了沉重的壓力，上述種種都凸顯了替代能源的重要性，能源轉型已成全球共識！

據國際可再生能源機構IRENA估計，世界各國預計於2050年達成淨零碳排的目標，能源轉型所需投資的規模將高達120兆美元；此外，世界各國政府對傳統化石燃料的政策補貼，每年高達4,200億美元。如政策補貼轉向潔淨能源發展，將會帶動經濟的轉移；且替代能源在全球已經創造1150萬個工作機會，國際勞工協會估計在2030年前會再創造2400萬個工作機會，更加證明了能源轉型，勢在必行！

掌握綠色商機與能源轉型趨勢，國內第一檔佈局全球的潔淨能源ETF，富蘭克林潔淨能源ETF（00899）於2022年1月3日開始募集，追蹤標普全球潔淨能源精選指數，成分股經過篩選出市面上市值最大、流動性高，並透過碳足跡標準和企業活動的過濾，最後選出30檔成分股。其中太陽能佔34.4%、多元再生能源佔29.8%、風力佔15.2%、氫能源佔11.8%。

過去十年，潔淨能源成本已逐漸降至可與石化燃料匹敵水準，為達成2050年淨零碳排目標，世界各國紛紛響應，也祭出實質政策並執行。在長期趨勢確立下，建議投資人可以透過定期定額，時間和錢的分批配置，讓投資更穩健，小資金就能參與120兆美元新能源大趨勢！

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