益安成立子公司益興 搶攻4200億醫療球囊CDMO商機

益安（6499）今（3）日宣布，正式成立子公司益興生醫，並透過益興生醫收購美國特殊醫療球囊設計公司MediBalloon公司100%股權，積極搶攻全球新台幣4,200億元醫療球囊委託開發及代工（CDMO）市場。

益興生醫成立之後，初步專注於高階醫療球囊的製造，透過MediBalloon公司的產線、延攬高階製造人才、進行技術升級外，定時益興也會在台灣打造量產基地，為全球客戶提供從打樣至量產的一站式服務。

益安生醫說明，醫療球囊主要是應用於心腦血管及周邊血管等微創介入手術，作用是擴張阻塞血管、或封堵血管以置放支架。2021年全球球囊導管市場規模高達新台幣3,500億元，因應全球人口高齡化，加上周邊血管治療及神經介入手術蓬勃發展，預計2025年將快速成長至新台幣4,200億元。

益安生醫表示，MediBalloon團隊對於醫療球囊之設計及製造已深耕25年，開發之醫療球囊橫跨心血管、腦部血管、周邊血管、及泌尿科等應用，擅長運用各式特殊材料進行醫療球囊設計，為終端臨床所需功能打造最合適的創新產品，核心技術涵蓋設計、開發、組裝流程、塗層至量產製造。

MediBalloon公司現有的客戶涵蓋國際知名醫療器材大廠，並由前期設計開發即進行合作，隨產品研發進度由設計驗證及臨床試驗、逐步進入量產階段，客戶黏著度極高。

益安生醫表示，益興生醫成立之後，將在MediBalloon公司現有的量產基礎上，在台灣再建更大的生產基地，搶攻全球醫療球囊CDMO商機。

MediBalloon創辦人暨技術長Anant Hedge指出，團隊過去累積大量經驗，使客戶設計開發的時間大幅縮短，現今與益安結盟擴大經營，於美國、台灣兩地建置新廠，並配備最先進的設備及多條完整產線，以滿足全球醫療器材大廠對於醫療球囊的強勁需求。

益安生醫董事長暨總經理張有德表示，非常期待本次與MediBalloon的合作，雙方共同創建全球最優質的醫療球囊製造事業，繼達亞成功經驗後，再度啟動下一波高階醫療器材CDMO整合計畫。藉由合作夥伴相互帶來綜效，將先進技術引進台灣，進一步推動台灣醫療產業升級，使台灣成為與國際醫療大廠合作的關鍵伙伴。