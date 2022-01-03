經濟部：經濟成長強 2025年再生能源裝置容量目標不變

經濟部長王美花今（3）日於廣播節目專訪時，坦言經濟成長率比預期高，用電量大幅增加，由於「分母變大、分子不變」，讓綠能成績看似減少。能源局下午說明，非核家園的再生能源裝置容量目標不變，但發電量目標要到隔年才能「全年滿發」。

根據能源局提交給立法院預算中心的預估，2025年再生能源發電比例原為兩成，但目前預估值僅剩15.2%，代表「非核家園」的能源配比目標提前失敗。

能源局表示，2025年再生能源占比目標20%設定背景，是在當時2015、2016年的經濟成長率水準1到2%來推估，估計2025年發電量為2575億度，但在經濟高度成長及製造業暢旺下，縱使近年積極節電，預估2025年全國發電量仍將成長至3175億度，再生能源裝置量代表的分子不變，但因分母變大，導致再生能源佔比值與2016年預估值產生差異。

能源局表示，太陽光電部分，裝置容量從2016年的1.25GW 成長至2021年7.65GW，成長5.15倍；離岸風電則是從無到有，至2021年底已完成253MW，克服疫情因素後，今(2022)年預估會有將近2000MW的風場完成併網。

能源局強調，依循能源轉型方向，2025年太陽光電20GW及離岸5.6GW將於該年底完成建置的目標不變，經濟部也將責成台電如期完成電力網建設，以便綠能電廠及電網同步到位。不過，發電機組完成建置後，發電量須於隔年才能完整全年發電，因此2025年的實際再生能源發電量才會比2016年預估值稍微減少。

經濟部說明，台商回台投資方案已破1.6兆，近年轉單效應及半導體投資也大增，導致全國用電量大幅成長，但政府已規劃至2027年電源開發路徑，以再生能源及低碳燃氣發電為主，在各項能源設施如期如質推動下，並搭配電力穩定措施，如精進負載管理、調整抽蓄水力調度模式及擴建儲能系統，台電仍會穩定供電，不會發生缺電情形。