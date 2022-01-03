今年市場波動加劇 基金業者：掌握彈性、分散策略

今年全球景氣走向中期循環，路博邁基金經理戴君玫表示，面對股市期望報酬率往下、波動增加的情況，儘管維持股優於債的看法，但採取槓鈴式投資策略不失為一種作法，將一部分資金投入股票資產、另一部分投入穩健型的債券產品，而不論是手上有很多股票資產或空手的投資人，具備多元、靈活配置優勢的全球策略收益債券將是今年必備的資產之一。

去年在財政與貨幣刺激推升下，股市漲勢相對凌厲，然而，2022年面臨通膨升溫、美國升息的雙重夾擊，市場波動度恐居高不下，追求穩健收益將更為重要。戴君玫說，去年全球股市漲17％，美股上漲27％，今年整體景氣還是處在擴張階段，差別在於去年是快速復甦，今年走向中期循環，以股市來講，過去三年有雙位數報酬，今年以S&P500指數為例，預估漲幅5%、比較樂觀則是10%，期望報酬會往下，波動會增加。

戴君玫指出，今年要關注政策部分調整， 從貨幣寬鬆到taper、升息等，貨幣政策大不同，加上通膨因素，今年會維持偏高水準，上半年壓力會減緩。事實上，去年全球有1兆美元流向股市，反觀2001到2020年合計也才8000億美元，顯示市場資金真的很多。她說，投資人如果手上有很多股票，投資組合應該要有穩健型的策略收益債，而空手投資人更應布局這類商品以因應波動環境。

路博邁投信總經理陳正芳表示，美國升息期間可加碼非美公債，捕捉政策差異下的資本利得機會；於股市多頭時可加碼風險性債券，提高多頭參與度、拉升收益水準；而在低利環境、景氣回升階段，則會運用衍生性商品如CDX，以更有效率的方式參與高收益債價格上漲表現。

此外，統計過去30年市場資料，有16個年度通膨高於2.25%，期間全球策略收益債平均市場報酬率為6.91%，正報酬年度為15年；唯一例外是1994年聯準會為抑制經濟過熱，將基準利率從3%拉升到5.5%，預期再發生這種情況的機率偏低。