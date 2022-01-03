快訊

澎湖怪病元凶找到了！醫界與學界聯手發現病源是「牠」

1212停電事故報告曝 台電：只是草稿版本

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

對於去1212停電事故調查報告，台電今（3）日表示，事故相關檢測尚未完成，仍待第三方單位檢測，因此事故原因仍待確認，相關報告僅為台電同仁撰寫初步草稿，尚未報到經濟部。針對未完成文件造成國人訊息混亂，台電表達歉意。

台電說明，台電公司已於去年12月29、30日邀集經濟部國營會、內政部消防署、台北市消防局、新北市消防局及外部電力領域專家學者等第三方公正單位，與原廠共同開蓋確認事故點，並取樣送試以查明肇因。

台電進一步指出，台電公司針對1212事故同型8台變壓器立即辦理水平展開，已於去年12月15日完成相關細密巡視及相關檢測，含紅外線測溫及局部放電測試，且取油中氣體分析結果均正常。後續依廠牌年份負載狀況排定油中氣體分析取樣，預定於農曆年前全數送綜合研究所完成檢測以確保運轉安全。

台電也強調，台電於去年12月22日邀集各電機廠及公司專家，參考國際標準及本次案例經驗修訂變壓器絕緣油中氣體分析判定標準。

台電 經濟部

延伸閱讀

弄丟電費帳單免驚！台電聯手小七推補單繳費 本月正式上線

捐錢高市府蓋動物園挨批 立法院：台電負債總額1.8兆

台中昌平路一段電桿林立惹民怨 台電：2022年電桿下地

睦鄰待遇天壤之別 前「韓市府」官員曝：找經費像行乞

相關新聞

弄丟電費帳單免驚！台電聯手小七推補單繳費 本月正式上線

台電新年便民措施上路！民眾現可透過銀行固定代繳、臨櫃、線上刷卡及超商、行動支付代收等方式繳電費，根據台電統計去年全國約有...

立院指2025年綠能占比跳票 王美花首認：經濟成長太好

媒體人黃光芹今（3）日於網路節目指，立法院預算中心預估綠能在2025年發電占比僅會達到15.2%，相當於蔡政府「非核家園...

疫情、供應鏈之亂來襲 為何台灣經濟成長能創11年新高？「50年磨一劍」的底氣是關鍵

2021年台灣一度因疫情爆發，進入三級警戒，使內需消費大受衝擊，供應鏈紊亂的問題，也讓產業界傷透腦筋；但，即使考驗不斷，台灣經濟照樣繳出一張漂亮的成績單

1212停電事故報告曝 台電：只是草稿版本

對於去1212停電事故調查報告，台電今（3）日表示，事故相關檢測尚未完成，仍待第三方單位檢測，因此事故原因仍待確認，相關...

台灣太空夢/要想成為全球「大咖」 人才培育成隱憂

全球太空產業戰開打，長期觀察、協助新創的Google前台灣董事總經理簡立峰認為，「後天型」的產業如太空科技、電動車、健康醫療等產業，在台灣還頗有可為，最大的挑戰就是，前線已經開打，但後端人才不足。

台灣太空夢/拚提前卡位 這些新創團隊默默搶進供應鏈

浩瀚的太空曾是大國強權的政治角力場，如今是全球資本家關注的未來市場。最近46歲的日本富豪前澤友作成為第一個進入國際太空站的平民太空人，還「兼差」幫Uber Eats「外送」即食罐頭，將嚴肅的太空探險化為娛樂與服務。台灣新創和創業者不落後，也藉著參與太空驗證和提供服務，想讓台灣品牌上太空。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。