台灣經理人集體焦慮 大主管中年危機指數高達7.3分

104人力銀行今（3）日發布「2022台灣經理人中年危機」報告，結果顯示台灣經理人的中年危機指數，在0分（沒有危機）到10分（高度危機）之間，小主管自評6.3分，屬於中度偏高的灰色中年；大主管看小主管6.8分透露危機更甚的憂慮；至於大主管自評更是高達7.3分，屬危機飆高的紅色警戒。顯見，台灣經理人的危機感已成主管們的集體意識。

調查進一步指出，不論小主管或大主管，六大危機分別來自歸因於「外」的外部環境、年齡健康、薪酬升遷。歸因於「內」的則是指自我可控性高的管理職能、智力能力、自我控制能力。

此外，《2022台灣經理人中年危機》報告還發現，小主管自評危機VS大主管他評小主管危機出現三大落差。

小主管憂心外部環境（61.7%）、生理年齡（55.4%）、薪酬升遷（44.7%），但大主管點出小主管其實更缺乏管理職能（72%）、智力能力（48.5%）、以及自我控制能力（45.1%），這三項正是兩方的最大落差，管理職能差距達41個百分點、自我控制能力差距達35個百分點、智力能力差距達28個百分點。另外，合計83.1%的大主管認為小主管表現不如預期，其中，26.8%「落差很大，小主管自覺表現很好，但大主管覺得很差」、56.3%「落差很小，小主管自覺表現很好，但大主管覺得還差一點」。

104獵才資深副總經理晉麗明分析，「小主管自評」與「大主管看小主管」存在心理與職務上的微妙關係，是上司與部屬，是導師與學生，是前輩與後輩，是合作與競爭，是當事人與旁觀者；大主管期許小主管好還要更好；大主管職責範疇更高更廣，職級爬升階段、已累積豐厚的資產價值；敢用強者的大主管堪稱巨人，只用弱者的大主管可能更害怕被取代；大主管是旁觀者，能理性冷靜的看出當局者不易自我覺察的盲點。

針對三大落差，小主管的哪些表現，讓大主管感到憂心？比例較高的項目和「智力能力」相關：無法闡述高度和格局的論述（68.2%）、提不出強而有力的洞見insight（66.7%）、無法提出有效的策略方法（65.2%）。104獵才資深副總經理晉麗明分析，大主管期待小主管有策略思維、甚至能大破大立，經常被忽略的自我反省力（51.5%），已是大主管最在乎的自我控制能力。

從小主管晉升上來的大主管呢？自評危機指數高達7.3分，高於小主管自評6.3。在六大危機源中，大主管除了擔心外部環境（71.9%），更擔心年齡和健康（61.6%），歷經小主管歷練之後，反而相對不擔心薪酬升遷（35.6%）、管理職能（20.2%）、智力能力（10.6%）、自我控制能力（8.6%）。