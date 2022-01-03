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立院指2025年綠能占比跳票 王美花首認：經濟成長太好

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片

媒體人黃光芹今（3）日於網路節目指，立法院預算中心預估綠能在2025年發電占比僅會達到15.2%，相當於蔡政府「非核家園」能源政策缺一角。出席節目的王美花則解釋，這是因為台灣整體經濟比2016年預估還要好，用電量也大幅增加，因此「分母變大」才壓縮綠能成績。

蔡政府目標在2025年達到非核家園，並以「減煤、增氣、展綠、非核」為能源轉型目標，預估在2025年燃氣、燃煤及綠能能源占比將達到「五、三、二」。

但據經濟部能源局提交給立法院預算中心的最新資料，2025年再生能源發電占比確定無法達成二成目，最新的預估值下修為15.2%，出現約5%電力缺口，等同於提早宣告2025「非核家園」目標失敗。

王美花受訪表示，當時在規劃2025「非核家園」的綠能目標時，當時台灣每年GDP都沒有很高，如2015年GDP為 0.65%、2016年GDP為 1.48%，所以2016年預測2025年用電量為2,575億度。

但事實上近幾年因為半導體擴大投資，現在推估2025年用電量3,175億度，較原本預估增加逾二成。王美花說，雖然分子沒有動，但因為「分母變大」，所以綠能占比才會減少。

當綠能出現缺口，但產業不能缺電，也凸顯燃氣發電重要性。但富邦集團董事長蔡明指出台灣在淨零碳排進度落後，更認為未來不能仰賴五成天然氣發電。

對此，王美花說，淨零碳排要做的事情很多，包括能源來源、製造業製程改善及減碳。這中間需要很多技術配合，更需要仰賴尚開發完成的未來技術，「以現有的技術都無法做到淨零」，包括燃氣混氫、燃煤混氨等減碳燃燒，以及碳捕捉技術等。

此外，近期天然氣價格狂飆，王美花說，氣價都是跟著油價一起波動，目前國內外預估在今年第1季以後，也就是歐美冬天需求減少後，將會再下跌，所以應該不會再往上高，而是停留在每桶70至80美元的穩定價格，隨之天然氣也會稍跌。

綠能 王美花 非核家園

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