智慧局推綠色專利快速通道 審查期限從九個月縮至半年

經濟部智慧局為促進台灣綠色專利的研發，加速產品商業化實施流程，自今年元旦起施行新修正綠色專利快速通道。自2014年1月1日起，智慧局於「發明專利加速審查作業方案」（AEP）新增「所請發明為綠能技術相關者」加速審查事由。

截至去年7月，申請件數為255件，占整體發明專利加速審查申請件數的2.74％，其中又以本國人申請為大宗，占綠能加速審查申請件數的88%。就產業別而言，以太陽能、LED、鋰電池產業等相關技術領域為加速審查申請案的前三名。

本次修正發明專利加速審查作業方案包括，將方案中的「所請發明為綠能技術相關者」加速審查事由修正為「所請發明為綠色技術相關者」，以明確非僅限於綠能相關技術。

其次，擴大申請範圍凡為節省能源技術、涉及減碳技術及節省資源使用等綠色技術範圍，皆可申請加速審查。

最後，縮短審查時間由原來文件齊備後發出審查結果通知的九個月期限，縮短為六個月，相較於一般發明專利申請案，縮短審查期間，更有利於申請人加速專利布局。