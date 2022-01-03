中鋼獲UL頒發全球首項鍍鋅鋼品再生材料含量驗證

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
中鋼熱浸鍍鋅工場(中鋼/提供)
中鋼熱浸鍍鋅工場(中鋼/提供)

中鋼（2002）配合客戶提供具公信力的再生材料產品，去(2021)年將所生產的鍍鋅鋼品SGCC RC12提高廢鋼使用比例至12%，並通過UL 2809驗證，成為全球鋼鐵業首家通過UL再生材料含量驗證的企業，樹立循環經濟新典範。

UL 2809為美國知名驗證機構UL (Underwriter Laboratories)所制訂的環境聲明驗證，申請者須通過UL嚴格的生產流程及再生材料管控審查，方能獲得證書。全球領先的個人電腦、印表機及3D列印解決方案供應商惠普公司(HP)不僅前(2020)年獲得UL頒發全球首項海洋回收塑料含量驗證，也逐步對供應商提倡環境永續政策，HP組裝廠也向中鋼公司提出鍍鋅鋼品SGCC再生材料比例須達8%以上，且必須取得UL 2809再生材料含量驗證。

中鋼以「高值化精緻鋼廠」作為未來50年的經營策略主軸之一，為推動ESG發展工作及因應碳中和挑戰，去年積極展開UL 2809驗證申請，組成專案小組完成製程能力、控管再生材料比例及客戶需求之全面評估後，決定將鍍鋅鋼品SGCC RC12於煉鋼過程中所添加的再生材料「廢鋼」比例由8%向上調整至12%，並針對訂單處理流程、煉鋼排程與生產管控、品質管理等相關產銷系統，量身訂製必要控管點及作業邏輯，確保驗證產品充分符合再生材料含量要求，並順利通過UL嚴格物料管控及追溯查核，成為全球首家取得UL 2809再生材料含量驗證的鋼鐵公司。

中鋼長期供應鍍鋅鋼材予客戶運用於電子產品外殼製造，鍍鋅鋼品SGCC RC12成功通過UL 2809驗證，不僅落實發展ESG的承諾，亦讓客戶有更佳的選擇。為因應未來國際淨零碳排趨勢，中鋼將積極研發調高再生材料含量的生產技術，朝低碳生產及循環經濟的永續發展之路持續前進。

中鋼 鋼品

延伸閱讀

台灣之光！中鋼獲UL頒發全球鍍鋅鋼品再生材料含量驗證

中鋼獲UL再生材料含量驗證 淨零碳排全球鋼鐵業首家

在網球場辦畫展 球友結合摯愛網球與繪畫賀元旦與生日

壽山動物園改建 中油捐助8千萬生變

相關新聞

加油要快 中油宣布明起汽、柴油每公升大漲0.9元

台灣中油公司宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛...

小資族如何翻轉人生？ 財經博士：投資富腦袋

近年台股表現優異，投資儼然成為全民運動，許多小資族提早加入投資理財的行列，而這股風潮也表現在集中市場開戶人數。

【焦慮經理人】人力銀行調查：大主管危機感爆發 認為小主管自我感覺良好

時序邁入2022年，就業市場進入最活絡的轉職季，別以為只有上班族想跳槽，主管們其實也有倦怠焦慮感。104人力銀行首次針對912位主管進行大規模網路調查，完成「台灣經理人的中年危機」報告，發現大、小主管危機感都偏高；且大主管對小主管普遍不滿意，甚至認為小主管都自我感覺良好。一場經理人的職場危機正悄悄浮現。

【白話財經】股神趨吉避凶術 當資金退潮 看哪些產業在祼泳

股神巴菲特有句名言：「當退潮後，你就會發現誰在裸泳！」這句話用來研判未來景氣動向，也很貼切。近期部分產業出現的榮景，有很大成分是因貨幣寬鬆帶來的結果，當資金退潮後，就會發現毫無基本面卻混在資金浪潮裡的產業，這些祼泳者就會現形。

寧蓋三接不重啟核四 預算中心：南電北送年耗95億度電

台灣用電吃緊，蔡政府興建中油天然氣第三接收站，盼一年為全國增加137億度供電，卻堅拒重啟核四。但立院預算中心發現，台電一...

強化台歐鏈結 劉大年：要有宏觀戰略

蔡英文總統在元旦談話中提及，台灣未來將強化與歐洲鏈結，為台灣經濟找出走向世界的新方向。中經院區域發展研究中心主任劉大年認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。