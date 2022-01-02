寧蓋三接不重啟核四 預算中心：南電北送年耗95億度電

台灣用電吃緊，蔡政府興建中油天然氣第三接收站，盼一年為全國增加137億度供電，卻堅拒重啟核四。但立院預算中心發現，台電一年因南電北送等線路消耗，就損失近95億度電量，營運損失近218億元，要求區域電力供需應力求平衡。

若以重啟核四預估一年可增加200億度電推估，台電一年因傳輸線路的電力損失量，已相當於重啟核四後近半年發電量。

台電公司依據台灣本島地理環境與輸變電系統供電轄區範圍，將本島供電區域劃分為北、中、南三區。但其中北區長期供電短缺，光近幾年來看，自2016至2018年與2020年，尖峰負載日供電裕度均為負值。

根據台電電業年報指出，2018年至2020年北部地區尖峰負載電力缺口達2000兆瓦時（Mwh）以上，就要全數仰賴中南電北送。

類似情形中部地區供電也曾發生過，像2018年尖峰供電實績1萬215Mwh，小於該區尖峰用電需求量的1萬375Mwh。預算中心認為，這些情形證明，我國長期存有區域電力供需失衡問題，必須仰賴跨區調度電力支援。

而台電2020年度全系統發購電量為2389.28億度，扣除抽蓄用電、公司自用電量、廠用電量與售電量後，全年度線路損失量達94.82億度，線路損失率為3.97%，較前一年度還增加0.11個百分點。

預算中心推估，若以2020年台電每度電力銷售成本2.2964元核算，因線路損失增支的成本就高達217.75億元。

預算中心表示，跨區長途輸送電力必然衍生損耗，徒增電力損失，且不利供電可靠度；而為輸送電力必須建置的相關輸配設備，也增加供電成本；但現行部分區域尖峰電力供給不敷需求，才導致長期仰賴跨區輸送電力支援。

預算中心指出，為免長途輸送電力造成電力損耗與供電成本浪費，台電電源開發規畫應配合區域產業特性與發展趨勢、負載特性與負載成長趨勢，力求區域電力供需平衡。