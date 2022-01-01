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掰了36年陋習！今起勞工值日夜 老闆要給加班費

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
圖為上班族示意圖。圖／聯合報系資料照
圖為上班族示意圖。圖／聯合報系資料照

自今（1）日起，實施長達36年之久「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」廢止，雇主若要勞工值日夜，一律認定為工時，超過正常工時就須給加班費，違者可罰2至100萬元。

勞動部進一步表示，過去以來雇主常請勞工於正常工作之外「值日夜」，自今日起，勞工值日夜將視為工作時間，若超過正常工時，就要給加班費；勞動部表示，值日夜計入工時，將列為今年勞檢重點，違者可罰2至100萬元。

「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」將自今（2022）年元旦廢止。換言之，勞工值日（夜），一概回歸《勞動基準法》上「工作時間」的意涵，若超過八小時，進入延長工時就要給加班費。

該注意事項廢止後，勞動部官員說，公司仍可安排勞工值日夜，假設公司安排一名勞工值夜，須安排在那一天的工作時間內，值夜當天的工作時間調整成夜間狀態，超過八小時，則要額外計算延長工時工資。

他表示，雇主若違反規定，恐涉及「勞基法」未給付加班費、輪班間隔不到11小時、七休一等規定，可開罰2萬至100萬元。

「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」訂於1985年，勞動部官員表示，當時民間工廠或公營事業於每日下班後或是假日期間，常需要有人留守顧廠房或巡察，或負責接電話，因此常安排員工輪流值日夜。由於值日夜的態樣有別於平日工作，員工輪流像值日生一般，所以歷來都未被視為工作時間。

官員進一步指出，該注意事項規定，勞工值日夜，雇主要給津貼。至於津貼要給多少，由勞資協商，沒有強制規定，因此出現雇主給300元、500元，甚至有給一小時30元，遠低於《勞動基準法》加班費規定。

勞動部曾在2019年3月修正注意事項，增訂值日夜津貼建議數額，宜不低於每月基本工資除以240再乘以值日（夜）時數；同時，預告2022年起該注意事項將停止適用。換言之，亦已給了業者兩年多的緩衝期。

加班費 工時 勞動部 勞基法 勞檢

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