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家具也漲價！IKEA全球平均調漲9% 台灣宣布跟進

製造業、電子零組件業附加價值率 創史上新高

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

美中貿易戰及全球疫情帶動全球供應鏈調整，促成高毛利的產業回流台灣，推升我製造業附加價值率。根據主計總處最新統計，2020年製造業附加價值率衝上32.28%，創下歷史新高。主計總處副主計長蔡鴻坤說，台灣經濟風貌已經不同了。

各業中，包含半導體在內的電子零組件製造業，2020年附加價值率亦攀升至45.98%，寫下歷史新高紀錄。

所謂「附加價值」指的是企業營業額，扣掉生產過程中投入的原物料及半成品等成本後的價值，但附加價值仍計入員工工資、機器折舊及間接稅；「附加價值率」則是附加價值占生產總額比重。以2020年製造業附加率32.28%為例，簡言之，產業每銷售100元營業額，為國家創造32.28元的GDP。

蔡鴻坤表示，美中貿易戰及疫情帶動供應鏈調整，致台商加速回流、並持續投資，其中很多高毛利產業擴大在台投資，我國製造業附加價值率因而出現劇烈變動，在2011年時曾一度跌破20%，之後逐步回升，2015年升至27.65%，2016年則突破30%，之後約在29%上下，2020年則一舉攀升至32.28%，創下歷年最高。

他進一步指出，各業電子零組件業的附加價值率也由昔日不到30%，上升至2020年的45.98%。

蔡鴻坤表示，2019年至2022年，台灣經濟成長率均可達3%以上，顯見台灣的經濟風貌已經轉變。隨著全球供應鏈調整，台廠加速回流、持續擴大投資，讓台灣經濟體質更強勁、具有韌性，附加價值率提高不只帶動經濟成長，廠商賺得錢多、政府稅收增加，進而形成經濟、財政的良性循環。

製造業

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