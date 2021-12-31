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疫情補助 2020年我國社會保障支出增幅近八年最高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

根據主計總處國情統計資料顯示，2020年我國社會保障支出2兆3,753億元，占GDP比重12.0%，較2019年增 2,864億元（或增13.7%），增幅為近八年最高，增額亦為本項統計以來最高，主要因政府補助受疫情影響者薪資與生活費等經費所致。

主計總處指出，依國際勞工組織 ( International Labour Organization, ILO)規範，社會保障支出 (Social Protection Expenditure, SPE)是指政府為減輕家庭或個人承受高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅，以及其他風險或負擔，提供全民享有健康及最低生活保障之支出。

2020年我國SPE占GDP（國內生產毛額）比重12.0%，較2019年增1.0個百分點，除以其中人口之平均每人SPE 為10.1萬元，增12,195元。就主要支出項目觀察，社會給付 (Social Benefit)為2兆3,456億元(占 98.8%)，較2019 年增2,853億元（或增13.8%）；行政費及其他支出297億元，占1.2%，增11億元。

社會給付依給付型態可分為現金給付及實物給付，主計總處指出，2020年現金給付1兆3,902億元，占59.3%，增2,041億元；實物給付9,554億元，占40.7%，增812億元。依計畫型態，可分為社會保險計畫、社會救助及福利服務計畫二大類，前者2020年給付1兆8,496億元，占78.9%，增1,122億元，後者給付4,960億元，占21.1%，增 1,731億元。

若依社會給付功能別觀察，2020年以高齡1兆1,235億元，占47.9%最多，其次為疾病與健康7,538億元，占 32.1%，兩者合計占八成，另「其他功能」占6.9%，家庭與小孩占5.5%，分居三、四。

與2019年相較，有九項功能別給付增加，其中以「其他功能」給付增1,184億元（或增269.5%）最多，主因2020年新冠肺炎疫情影響，新增薪資及生活費等相關紓困補助所致，其次為「高齡」給付增844億元（或增 8.1%），主因退休給付請領人數增加及長照服務量能提升所致。僅「生育」一項功能別減少，主因2020年新生兒人數減7.9%，生育給付減14億元（或減5.7%）。

生育 疫情

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