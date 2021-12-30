數位經濟白皮書 預定2022年Q1公開

公平會主委李鎂今（30）日受訪指出，數位經濟白皮書目前已完成初稿，但仍在委員會議上審議，預期第一版可在2022年第1季正式公開。

立法院經濟委員會今日審議公平會年度預算，預算相關提案中，跨黨派多位立委皆關切公平會的數位經濟競爭政策。

公平會預算今日順利審查完峻，李鎂於會後受訪表示，會內同仁已經完成數位經濟競爭政策白皮書初稿版本，然而公平會是委員會的體制，初稿必須通過委員會議才能送出，數位經濟涉及議題龐大，近期仍在密集開會審議之中。

李鎂表示，公平會目標要在明年3月前，正式公開初版數位經濟競爭政策白皮書，並對外向產、官、學界徵詢意見。

數位經濟政策中，有關我國是否要跟進國際做法，強制數位平台與媒體進行廣告分潤議價，李鎂日前便曾表示，雖然《公平交易法》原則上禁止聯合行為，但如果聯合行為有益於整體經濟與公共利益，則可依但書規定，向公平會申請許可，新聞媒體集體與數位平台進行協商的方向，目前是有機制可以放行的。

據瞭解，針對媒體議價議題，行政院已邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、文化部及公平會成立「國內產業與大型數位平台共榮發展協調小組」。

另，今日審議公平會預算過程中，亦有立委認為公平會對事業機構違法，罰款收入的目標設定太低，達成率亦欠佳，歷經現場立委與官員討論後，2022年度預算編列歲入部分，相關收入將增列2,000萬元。