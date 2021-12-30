2022年再生能源躉購費率出爐 太陽光電因成本改分三期

經濟部召開再生能源電能躉購費率審定會第2次會議討論，於今（30）日預告2022年「再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，費率草案相較2021年度各有漲跌，其中，太陽光電從一年兩期、分上下半年，改成一年三期。能源局表示，是因考慮到光電模組成本降幅，才做此改變，不過都比2021年年底完工者的加成後費率低。

太陽光電躉購費率2022年調整為一年三期，能源局表示，三期分別為第一季、第二季，及下半年，這是由於2021年太陽光電模組成本上升，判斷2022年不會很快就降低，預期第二季成本才開始下降、且降幅不大，到下半年才會趨穩，因此採三期不同費率。

依照該草案，2022太陽光電第一期躉購費率為每度3.9418到5.862元，第二期每度3.8896到5.7911元，第三期每度3.7436到5.6068元。

2021年上半年為3.7994到5.6707元，下半年因疫情影響，經濟部表示可用上半年費率計算，且10到12月完工者，另有加成每度0.2245元，等於是最高每度5.8952元，相較之下，2022年三期都比去年年底完工者略低，但比起去年原費率，三期各有增減。

離岸風電由於麗威遞補風場尚未定案，仍有規劃躉購費率，20年固定費率每度4.5024元，階梯式前10年每度5.1356元、後10年每度3.4001元，約比2021年費率降3.4到3.2%。

能源局表示，2022年度躉購費率獎勵機制部分，除延續2021年度各項獎勵機制外，新增反映太陽光電特高壓建置成本及其輸電線路費用、加強電力網均化成本等相關外加費率、台東地區納入太陽光電區域加成機制；配合鼓勵太陽光電結合儲能系統機制，新增費率適用條文；針對疫情影響的全面性，太陽光電就展延期限3個月進行一致性適用等；另外，為提升原民區域設置地熱及小水力，新增原民利益共享機制。

經濟部說明，按審定作業程序已規劃於2022年1月中旬召開「111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」會議，後續將再召開審定會針對各界意見予以討論，並加速完成審定作業及草案預公告程序。