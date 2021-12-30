快訊

元旦連假前死傷事故 台鐵富岡湖口站間雙向列車延誤

2022年躉購費率草案出爐 光電調升、風電調降

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部召開再生能源電能躉購費率審定會二次會議討論，於今（30）日預告「2022年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，其中光電有所調升，也在地熱發電首度區分躉購容量級距，並新增海洋能躉購費率。

能源局長游振偉今（30）日表示，今年因為部分費用仍需要詳細再評估，證實年底前不會公布，但會力拚明年1月底以前拍板。

據經濟部公布躉購費率及其計算公式草案，太陽光電2022年度躉購費率調整為一年三期，按容量級距區分費率，不及20kW部分平均費率每度5.7533元，其餘平均費率為每度4.3601元。

風力躉購費則全數都調降。陸域風電1瓩以上不及30瓩躉購費率調降為每度7.4110元；有安裝或具備 LVRT 者降為每度2.1223元。離岸風電方面，固定 20 年躉購費率調降至每度4.5024元；階梯式躉購費率，前十年調降至5.1356元、後十年3.4001元。

而在新增部分，該次辦法首次加入海洋能，發電躉購費率為每度7.3200元；地熱發電也首度區分躉購容量級距，增訂不及2MW容量級距，躉購費率每度5.7736元，2MW以上部分，維持2021年度費率水準，即每度5.1956元；廢棄物發電也增加「農業廢棄物」躉購費率類別，躉購費率每度5.1407元。

另外，小水力發電不及2MW部分，躉購費率調升為每度3.8943元；2MW以上部分，維持2021年度費率水準，即每度2.8599元。生質能發電：無厭氧消化設備類別之躉購費率提高為每度2.8066元；生質能有厭氧消化設備部分，提高為每度5.1842元。

針對2022年度躉購費率獎勵機制部分，除延續2021年度各項獎勵機制外，新增反映太陽光電特高壓建置成本及其輸電線路費用、加強電力網均化成本等相關外加費率、台東地區納入太陽光電區域加成機制。

配合鼓勵太陽光電結合儲能系統機制，新增費率適用條文；針對新冠肺炎疫情影響之全面性，太陽光電就展延期限三個月進行一致性適用等；為提升原民區域設置地熱及小水力，新增原民利益共享機制。

經濟部最後表示，按審定作業程序已規劃於2022年1月中旬召開「2022年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」會議，歡迎社會各界參與並提供寶貴意見。

太陽光電 再生能源

延伸閱讀

核心與風電業務齊發展 台中港業績屢創新高

立院審預算 NCC承諾OTT TV草案明年6月底之前提出

OTT收視戶成長 立院決議要求NCC明年6月底前提草案

企併法30日拍板 三大重點

相關新聞

加薪減稅增福利！19大新制元旦上路

2022年即將到來，行政院彙整各部會明年元月推動攸關民眾權益與福祉的重要措施，包含勞工基本工資調漲、勞工值日（夜）班工作...

12月PMI、NMI回跌 供應鏈斷鏈最快明年Q2才緩解

12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）雙雙回跌，分別來到59.3和58.6，但都呈現擴張...

軍公教加薪4％卡關？政院：一時無法領到 可追溯

明年元旦軍公教調薪4％上路，不過，明年度總預算尚在立法院審議，確定明年元旦無法如期加薪。行政院發言人羅秉成今天表示，如果...

快去加油！估下周汽、柴油每公升調漲0.8~1元

由於美國商用原油庫存下降，印度原油進口需求增加，預估下周汽油零售價格每公升調漲0.8~0.9元，柴油每公升調漲0.9~1...

政院拍板修正《企業併購法》 四大重點有利併購

行政院今(30)日拍板修正《企業併購法》，修正四大重點包含增加併購資訊透明度、增列投票反對之異議股東股份亦有收買請求權、...

耗水費草案年末壓線公布 預計1700家廠商明年徵收

經濟部長王美花曾承諾將在今年底公布耗水費方案，水利署於今（30）日正式預告，針對大用水戶徵收耗水費的辦法條文，並暫規畫於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。