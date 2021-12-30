2022年躉購費率草案出爐 光電調升、風電調降

經濟部召開再生能源電能躉購費率審定會二次會議討論，於今（30）日預告「2022年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」草案，其中光電有所調升，也在地熱發電首度區分躉購容量級距，並新增海洋能躉購費率。

能源局長游振偉今（30）日表示，今年因為部分費用仍需要詳細再評估，證實年底前不會公布，但會力拚明年1月底以前拍板。

據經濟部公布躉購費率及其計算公式草案，太陽光電2022年度躉購費率調整為一年三期，按容量級距區分費率，不及20kW部分平均費率每度5.7533元，其餘平均費率為每度4.3601元。

風力躉購費則全數都調降。陸域風電1瓩以上不及30瓩躉購費率調降為每度7.4110元；有安裝或具備 LVRT 者降為每度2.1223元。離岸風電方面，固定 20 年躉購費率調降至每度4.5024元；階梯式躉購費率，前十年調降至5.1356元、後十年3.4001元。

而在新增部分，該次辦法首次加入海洋能，發電躉購費率為每度7.3200元；地熱發電也首度區分躉購容量級距，增訂不及2MW容量級距，躉購費率每度5.7736元，2MW以上部分，維持2021年度費率水準，即每度5.1956元；廢棄物發電也增加「農業廢棄物」躉購費率類別，躉購費率每度5.1407元。

另外，小水力發電不及2MW部分，躉購費率調升為每度3.8943元；2MW以上部分，維持2021年度費率水準，即每度2.8599元。生質能發電：無厭氧消化設備類別之躉購費率提高為每度2.8066元；生質能有厭氧消化設備部分，提高為每度5.1842元。

針對2022年度躉購費率獎勵機制部分，除延續2021年度各項獎勵機制外，新增反映太陽光電特高壓建置成本及其輸電線路費用、加強電力網均化成本等相關外加費率、台東地區納入太陽光電區域加成機制。

配合鼓勵太陽光電結合儲能系統機制，新增費率適用條文；針對新冠肺炎疫情影響之全面性，太陽光電就展延期限三個月進行一致性適用等；為提升原民區域設置地熱及小水力，新增原民利益共享機制。

經濟部最後表示，按審定作業程序已規劃於2022年1月中旬召開「2022年度再生能源電能躉購費率及其計算公式草案聽證會」會議，歡迎社會各界參與並提供寶貴意見。