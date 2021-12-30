耗水費草案年末壓線公布 預計1700家廠商明年徵收

經濟部長王美花曾承諾將在今年底公布耗水費方案，水利署於今（30）日正式預告，針對大用水戶徵收耗水費的辦法條文，並暫規畫於2022年7月1日正式實施，約有1700家廠商最快在2022年11月起被徵收耗水費。

水利署說明，百年大旱後，朝野及社會各界對於開徵耗水費均有相當共識，經濟部已規畫開徵時機與配套措施，考量耗水費不是為徵而徵，而是以節水為最大目的，同時經過與業界溝通，草案規劃模式為「豐水期暫不收費，枯水期徵收耗水費」，初步統計徵收廠商約有1700家。

水利署表示，相關草案提出時，最關鍵的考慮點有二個部分，第一，是希望強化產業節水效果，因此採取與同行業標準相比的做法。因此，耗水費費率每度將徵收3元，節水回收率達到同行業公告的標準者減為2元，比同業標準更好的優等企業者減為1元。草案公告後，水利署會持續與各用水大戶的產業公協會研議相關節水標準。

第二部分則是考量近期物價波動狀況，為避免造成成本轉嫁消費者，同時也給予大用水戶用水調整、節水設備的安裝緩衝時間，耗水費的實施時間，暫規畫於2022年7月1日正式實施，實際收費的枯水期為當年度11月枯水期起算。

在地下水使用上，水利署表示，使用地下水者，費率一律3元。

水利署強調，為使用水量大的廠商加大節約力道，使用再生水、海淡水及投資節水設備經費等均可減徵，最高可減徵60%。為降低產業衝擊的配套措施，開徵後前3年減半徵收，提供廠商有改善用水設備的緩衝期；若營利負值，也可申請分期繳納或緩繳3年。至於耗水費收入專用於乾旱時期移用補償分擔、水資源管理、再生水資源發展及節約用水推動。