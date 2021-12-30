耗水費草案出爐 地面水及地下水超過9,000立方公尺收費

經濟部今日預告「耗水費徵收辦法」草案，其中規範用水人每年1月至4月、11月及12月，單月使用地面水及地下水之總用水量逾9,000立方公尺者為徵收對象，超過9,000立方公尺者，每立方公尺3元計算。

經濟部長王美花今年3月承諾立法院會在年底前公布「耗水費」草案，但在昨（29）日以前都毫無音訊。經濟部次長曾文生昨日下午才證實，耗水費確實不可能在今年底公布，豈料水利署仍決定在今年最後一個上班日公布相關草案。

根據草案內容，耗水費以用水人每年1月至4月、11月及12月單月使用地面水及地下水之總用水量逾9,000立方公尺者為徵收對象。但耗水費自2022年7月1日至2024年12月31日間減半收取，相當於緩衝期。

耗水費費率徵收以耗水費費率計徵方式如下：一、用水人於計徵期間單月使用自來水及取用地面水總用水量逾9,000立方公尺，其超過部分費率以每立方公尺3元計；用水人於計徵期間單月取用之地下水總用水量以每立方公尺新臺幣3元計。

另外，用水人取得經財團法人全國認證基金會(TAF)認證可執行水資源效率管理系統之檢測單位驗證出具之查驗聲明書，並提出計徵年度回收率達中央主管機關公告之該行業基準值以上之證明文件者，費率改未達中央主管機關公告之該行業基準值以上5%：以每立方公尺2元計；達中央主管機關公告之該行業基準值以上5%：以每立方公尺1元計。

有關繳交期限，根據草案耗水費每年徵收一次。中央主管機關應於每年4月30日前，寄發前一年度計徵期間用水量通知書，並於每年6月30日前寄發繳費通知單。用水人應於每年7月31日前完成繳納耗水費，逾期繳納耗水費者，每逾一日按其繳費金額加徵1%滯納金。

最後，耗水費草案為了鼓勵節水，針對用水人有幾項優惠措施。如用水人若再生水及海淡水合計每年使用量達6,000立方公尺以上，並取得證明者；水資源開發或投資節水設備者，經中央主管機關核定投資經費，得於十年內分年抵減至核定投資經費之50%；當年度水污染防治費之抵減。前項之減徵及抵減總額不得逾費額之60%。