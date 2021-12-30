中經院：廠商看好明年上半年勝今年 但製造業利潤率下降

中經院今天發布2021年下半年台灣採購經理人營運展望調查，中經院院長張傳章表示，無論是製造業或非製造業，都預期今年下半年及明年上半年都會愈來愈好；惟因為供應鏈、原物料上漲等因素，造成生產成本上升，製造業利潤率則是今年下半年及明年上半年都會下降。至於供應鏈問題何時解?張傳章表示，多數採購經理人預估最快要明年第二季才可能好轉。

中經院今公布12月PMI並舉行「2022年短鏈、漲價與轉型台灣產業展望」研討會，國發會副主委高仙桂致詞時表示，雖然有疫情干擾，但台灣藉疫情掌握兩大機會，第一、企業加速轉型，台灣半導體、資通訊產業優勢展現，可說是50年磨一劍，台灣半導體產值已突破4兆元，明年預估還會有雙位數成長，加上5G建設部局，可預期智慧製造、智慧醫療趨勢下，將使台灣產業加速轉型，迎來另一波商機。

其次是供應鏈重組，疫情凸顯企業韌性重要性，包括短鏈取代長鏈、台商競相回台，三大投資方案台商承諾投資已達1.6兆元，未來三年還可吸引9000億元投資，在民間投資、出口持續暢旺及消費復甦下，有信心台灣在高基期因素下，明年經濟成長率仍可達4%。

中經院調查製造業及非製造業2021下半年營運狀況，製造業下半年較上半年好轉指數為60.6%；製造業預期2022上半年營運狀況比今年下半年佳指數為58.9%。製造業營運雖持續好轉，但利潤率表現不如預期，且多呈現下降，今年下半年利潤率指數只有48.0%，2022年上半年更跌到47.4%，都不如今年上半年。

至於製造業採購指數則持續上升，業者預估2022年上半年採購價格指數較今年下半年上升，指數為69.3%，顯示大家仍認為生產成本走高。

非製造業2021下半年營運狀況指數來到70.4%，與上半年的45.8%明顯好轉；至於預估2022年上半年營運狀況較2021下半年好轉指數也達62.9%。

張傳章表示，從調查結果來看，無論是製造業或非製造業，都對明年上半年營運狀況比今年上半年樂觀。其中非製造業因為今年復甦腳步較慢，加上最近進入消費旺季，以及五倍券、百貨周年慶等，預計明年度NMI會持續復甦。他說，明年經濟成長因為外銷會遇高基期，必須仰國內消費帶動。

張傳章表示，製造業明年利潤率下降，主要是原料物料高漲，供應鏈斷鏈問題尚未完全恢復，生產成本上升，加上明年基本工資上漲，勞動成本也有上升壓力，但有些業者轉嫁能力差，利潤率就無法跟上。除了供應鏈，通膨及地緣政治等因素，也都是明年較大變數。

至於通膨問題，中經院調查顯示，超過六成（60.7%)製造業經理人認為物價攀升情況不會超過明年第二季，只有11.5%認為會到2023年以後。51.1%製造業認為2022年全年消費者物價指數（CPI）在2%以下。但非製造業經理人則有超過半數（54.8%）認為物價攀升會到2022年第三季以後，52.7%認為明年全年CPI在2%以下。