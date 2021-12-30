中經院12月採購經理人指數雙降 但內需業展望快速擴張
中經院今天發布12月採購經理人指數（PMI），經季節調整後，指數微跌0.2個百分點至59.3%，為連18個月呈現擴張；非製造業採購經理人指數（NMI）未季節調整後下跌3.7個百分點到58.6%，則是連續6個月擴張， 八大產業都呈現擴張，且未來六個月展望指數持續上揚0.9個百分點到64.6%，是2021年5月以來最快擴張速度，顯示內需產業對未來樂觀看待。
12月製造業PMI組成指標中，新增訂單、生產與人力雇用擴張，供應商交貨時間上升，存貨則呈現擴張。其中，經季調後的新增訂單指數、生產指數，分別回跌0.4、0.3個百分點至59.7%、60.2%，仍是連18個月擴張；存貨指數雖已連12月擴張，但指數續跌2個百分點至54.5%，為今年1月以來最慢擴張速度。
中經院助理研究員陳馨蕙表示，新增訂單本月59.7%，二年前這數據很好，但是第三季已經從今年的高點往下；至於以往供應商交貨時間延遲現象，在今年五月以來曾一路攀升到74.8%，在下半年有往下停留在60%左右，但本月又微幅攀升0.6個百分點到65.0%。
至於為何塞港嚴重，但交貨時間未再惡化？陳馨蕙表示，主要是廠商以將存貨下降，因此存貨指數本月已下跌2.0個百分點到54.5%，是今年以來最慢擴張。
另外原物料價格也往下走，今年三月91.6%高點，而且連續14個月維持在70%以上高點，但本月續跌到73.9%，是去年12月以來最慢上升速度。
12月6大產業全數回報PMI擴張，依擴張速度排序為交通工具產業60.9%、食品暨紡織產業59.6%、電子暨光學產業59.4%、電力暨機械設備產業58.7%、基礎原物料產業56.8%、化學暨生技醫療產業56.1%。
製造業對未來六個月展望指數為57.9%，與11月持平，是連17個月呈現擴張。
至於12月未季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連6個月擴張，指數回跌3.7個百分點至58.6%，8大產業NMI同樣全數擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業73.8%、金融保險業60.3%、營造暨不動產業59.6%、教育暨專業科學業58.3%、運輸倉儲業57.3%、批發業56.1%、資訊暨通訊傳播業50.7%、零售業50.3%。
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