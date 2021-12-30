立院審預算 NCC承諾OTT TV草案明年6月底之前提出

立法院交通委員會今（30）日審議國家通訊傳播委員會（NCC）明年度預算，立委普遍認為，OTT TV草案應該盡快推出，而NCC主委陳耀祥也承諾，會在明年6月底之前公布OTT TV草案提交行政院。

NCC趕在昨（29）日公布數位通訊傳播法草案，未來將納管Google、Facebook等大型網際網路平台業者；而多位立委也指出，OTT（Over The Top TV，指基於開放網際網路的視頻服務）已經風行多年，為何研議OTT TV草案需要花那麼久時間，對NCC效率提出質疑。

陳耀祥表示，少數國家如新加坡、中國雖已針對OTT TV進行管制，但是，他們對於OTT的管制仍屬於威權管制法，而以民主國家來看，目前尚未有其他國家實行OTT TV法案，「目前各界對OTT監理還是有不同意見，我們也還在了解歐洲有沒有進一步發展。台灣推出的OTT草案，會是全世界第一部。」

而在OTT TV監理上面，陳耀祥也指出，NCC希望OTT TV業者能從消費者保護角度來著手，例如，國際OTT業者要不要落地、要不要有代理人、要不要有辦公室、能不能有客服，另外，包含消費者資料保護問題、金流問題，甚至金流後面涉及到稅務問題，也仍須再研議。

針對研議時程部分，陳耀祥也指出，OTT TV草案並沒有拖時間，主要是第一階段以數位通訊傳播法為主，先針對網際網路大型平台業者提出納管方向，第二階段才會再提出OTT TV草案，「因為OTT除了涉及平台之外，還有內容問題，這是更敏感的議題。」但在立委要求下，陳耀祥已然承諾，OTT草案會於明年6月底之前提出，提交行政院審議。