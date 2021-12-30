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軍公教加薪4％卡關？政院：一時無法領到 可追溯

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
行政院發言人羅秉成（中）主持行政院會後記者會。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成（中）主持行政院會後記者會。圖／行政院提供

明年元旦軍公教調薪4％上路，不過，明年度總預算尚在立法院審議，確定明年元旦無法如期加薪。行政院發言人羅秉成今天表示，如果總預算能通過，是否可透過追溯方式處理，可能由主計總處或立法院辦理，避免美意被打折扣。

行政院日前宣布明年元月起軍公教調薪4％，但立法院國民黨團在12月18日四大公投前，因不滿行政院違反行政中立，停審明年度中央政府總預算，行政院長蘇貞昌當時為此痛批國民黨庭審預算影響明年軍公教加薪，近來也直言82萬軍公教只能「眼巴巴地等待，照原來的薪水發、不能加薪」。

不過根據預算法， 雖然沒有上年度的執行數可以比照辦理，必須要審過才可以開始執行，但待總預算的通過，仍可透過追溯方式補發。行政院主計長朱澤民日前也表示，軍公教調薪預算必須等立院三讀通過才有發放的法源依據，將在明年二月補發。

羅秉成今天主持行政院會後記者會，媒體提問總預算還未通過，軍公教加薪如何處理時，羅秉成表示，如果總預算通過，是否可透過追溯方式處理，可能由主計總處或立法院辦理，希望能避免加薪的美意打折扣。

羅秉成解釋，軍公教只是一時無法馬上領到足夠的加薪薪水，但不至於完全領不到。他說，不希望發生領不到的情形，請立法院能儘速通過總預算的審查，不要產生任何變數。

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