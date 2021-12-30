加薪減稅增福利！19大新制元旦上路

2022年即將到來，行政院彙整各部會明年元月推動攸關民眾權益與福祉的重要措施，包含勞工基本工資調漲、勞工值日（夜）班工作計入延長工時並給付加班費、軍公教調薪4%等等19項。

以下彙整19項利多便民措施：

●加薪措施

一、勞工基本工資調漲，月薪由2萬4,000元調整至2萬5250元，時薪由160元調整至168元，約245萬名勞工受惠。

二、勞工值日（夜）班工作計入延長工時後，勞工值日(夜)工作超過正常工時部分將計入延長工時並給付加班費。

三、軍公教調薪4%，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，均調足4%，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠，且公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠。

●減稅措施

四、110年度每人基本生活費，由109年度之18.2萬元提高至19.2萬元，預估229萬戶受惠，明年5月申報綜合所得稅時適用。

五、調高綜合所得免稅額等減稅優惠，預估644萬戶受惠。

六、遺產稅免稅額由1200萬元調高至1333萬元。

七、贈與稅免稅額由220萬元調高至244萬元，並提供遺產稅申報稅額試算通知書，民眾可線上輕鬆完成申報。

八、延長現股當日沖銷交易按1.5‰稅率課徵證券交易稅3年至113年12月31日。

九、延長電動汽機車減徵貨物稅至114年12月31日。

十、延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅至114年12月31日。

十一、調降滯納金加徵率及方式，按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。

十二、軍公教繳付退撫基金，改為「提繳時免稅、領取時繳稅」，與勞工及私校教職員退休制度一致，預估約有67萬人受惠。

●增福利措施

十三、調高低收入戶最低生活費，調整後最高為台北市1萬8682元，最低為福建省1萬2792元。

十四、補助教育實習學生每人每月獎助金5000元，最高6個月可領3萬元。

十五、提升農民福祉，為鼓勵退伍青年返鄉務農，退伍軍人轉而從農可參加農保及提繳農民退休儲金。

十六補助淘汰老舊機車，111年至112年完成96年6月30日前出廠老舊機車車籍報廢及車體回收，每輛補助2000元。

十七、推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅，業者享地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助。房客享五至八折租金優惠及更安全、舒適之生活環境，可減輕疫情對旅館業衝擊並活化低度使用國公有房舍，預計兩年增加兩萬戶社宅。

十八、提升「海域遊憩資訊一站式平台」功能，滿足民眾從事海域遊憩活動所需法令規定、海況預報、遊憩活動e化申請。