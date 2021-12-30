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12月PMI、NMI回跌 供應鏈斷鏈最快明年Q2才緩解

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）雙雙回跌，分別來到59.3和58.6，但都呈現擴張。圖／聯合報系資料照片
12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）雙雙回跌，分別來到59.3和58.6，但都呈現擴張。圖／聯合報系資料照片

12月台灣製造業採購經理人指數（PMI）、非製造業經理人指數（NMI）雙雙回跌，分別來到59.3和58.6，但都呈現擴張。中經院院長張傳章表示，在外銷高基期下，2022年的經濟成長反而要仰賴國內消費復甦來帶動。不過，供應鏈瓶頸、通膨議題、地緣政治風險，仍是明年經濟發展的不確定因素。

中經院今（30）日除發布12月PMI、NMI指數，亦同步公布「2021下半年台灣採購經理人營運展望調查」，其中，製造業預期2022年上半年營運狀況將持續較2021年下半年營運狀況佳，指數58.9。但，值得注意的是，製造業營運雖持續好轉，但利潤率表現卻不如預期，預估2022年上半年，利潤率將較2021年下半年下降，指數續跌至47.4。

張傳章表示，製造業利潤率續降，主要是因為原物料高漲，供應鏈斷鏈還沒完全恢復，生產成本上升但是有些業者轉嫁能力比較差，自然利潤率無法跟上來。至於供應鏈斷鏈問題何時才能緩解？張傳章表示，多數採購經理人的意見是最快2022年第2季才能緩解，不過，仍有待觀察，因為還有很多不確定因素，特別是Omicron變種病毒的後續發展，是供應鏈恢復的最大變數。

國發會副主委高仙桂指出，供應鏈問題、如影隨形的變種病毒，以及碳中和的相關調適，在在考驗企業的彈性和靈活度，當然也會檢驗政府的公共治理能力。不過，大家對2022年經濟展望還是相當樂觀，預期民間消費會轉趨復甦，在2021年高基期下，預估明年整體經濟成長率還是能有4%的成長。

製造業 PMI

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