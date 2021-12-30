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年後轉職潮 雇主應於勞工到職當日為其加入勞、就保

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞工示意圖。聯合報系資料照
勞工示意圖。聯合報系資料照

年關將近，上班族可能有轉職的情形，勞動部提醒，雇主應在勞工到職當日，即為其辦理參加勞工保險及就業保險，確保勞工權益。

勞動部表示，勞工保險及就業保險是攸關勞工權益的重要社會保險制度，提供勞工工作期間遭遇保險事故時的經濟支援。依《勞工保險條例》規定，僱用勞工五人以上公司、行號等事業單位，應由雇主於勞工到職當日辦理投保手續。

勞動部表示，僱用未滿五人的事業單位，亦可成立投保單位，為勞工辦理加保。雇主不能因勞工另有從事其他工作或已參加勞工保險，就不為其辦理加保。另依《就業保險法》規定，事業單位不論僱用勞工人數多寡，皆應為勞工辦理參加就業保險。

勞動部提醒，勞工因工作所獲的報酬，只要是《勞動基準法》所定工資範疇，公司就應該依規定列入申報勞工月投保薪資。雇主如有違反強制加保規定，或不實申報投保薪資的情形，將依規定處以罰鍰，且雇主須賠償勞工的保險給付損失。

勞動部補充，《勞工職業災害保險及保護法》將自明(2022)年5月1日起施行，該法已擴大加保對象，未來只要是受僱於登記有案的事業單位勞工，不論僱用人數，皆應全部強制納保，以提供勞工一個安心、安穩及安全的勞動環境，並落實勞工保障。

勞動部

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