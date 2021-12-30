Omicron打擊全球供應鏈 11月製造業景氣燈號續亮綠燈

台經院今（30）日發布11月製造業景氣燈號，整體製造業景氣信號值由上月修正後的15.14分，增加0.14分至11月的15.28分，燈號連續二個月維持在持平的綠燈。

台經院表示，新興科技應用及數位轉型持續擴展，使得進出口、外銷訂單及生產等經濟數據續呈雙位數成長，推升原物料投入面指標表現，加上11月國內股市雖有美國聯準會因高通膨可能加速緊縮貨幣政策等不利因素，然在電子業獲利展望轉佳，外資看好台股而加大買氣下，呈現量價齊漲，推升經營環境面指標表現。然Delta變種病毒依舊肆虐全球，而新變種病毒Omicron已在歐美地區快速擴散，讓多國重啟防疫管制，此將打擊全球需求與供應鏈的成長，進而影響經濟的復甦。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，受惠於5G、車用等相關晶片需求持續，出口、外銷訂單及生產等年增率續呈雙位數成長，惟部分客戶進行庫存調整及比較基期逐季墊高下，影響售價面、原物料投入面表現，使得11月本產業景氣燈號續維持10月代表景氣持平的綠燈。

在機械設備業方面，受惠於國內外廠商設備投資意願提升，電子、自動化等設備持續增產，生產指數創下歷史單月新高，出口及外銷訂單也呈雙位數成長，惟原物料價格續維持高檔，影響成本面表現，致11月本產業景氣燈號維持9月代表持平的綠燈。

台經院表示，整體來看，11月份仍受惠年終消費端需求增加、帶動出口、生產及外銷訂單等指標續強，惟缺櫃、塞港等供應鏈瓶頸尚待解套、原物料價格續維持高檔，推升物價上漲壓力，加上去年比較基期逐季墊高，約有六成左右的製造業廠商持平看待未來半年景氣表現，雖然接踵而來的新變種病毒Omicron致死率不高，但其快速傳播速度，已造成多國重啟管制措施，恐進一步影響全球需求。

雖然11月製造業景氣燈號亮出今年以來第三個代表持平的綠燈，雖然揮別了紅燈、黃紅燈。但，台經院表示，從信號分數來看，11月分數不僅高於10月及2月，也比過去幾年好，顯示目前製造業景氣表現仍屬穩健。

展望未來，台經院指出，近期美國聯準會宣布加速縮減購債，及預期2022年將升息3碼等效應，是否帶動其他國家跟進，引發部分高外債的新興經濟體的金融危機，進而干擾2022年全球景氣？尤其是中國，原本房地產市場問題已造成其經濟發展上的隱憂，而現在因變種病毒疫情蔓延，西安已重啟封閉式管理措施，由於西安是記憶體、汽車、高端設備、新材料、新能源的生產重鎮，若疫情無法有效控制，是否像武漢封城，引發新一波供應鏈危機？皆是未來觀察重點。