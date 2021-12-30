外國專業人員年增一成 日本、馬來西亞、美國最多

根據主計總處國情統計通報顯示，2021年11月底外國專業人員有效聘僱許可人次年增10%，其中又以日本最多，占19.9%，其次是馬來西亞，占15.9%，排名第三的是美國（8.3%），香港（6.7%）排名第四，四者合占逾五成。

主計總處指出，有效聘僱許可的外國專業人員，以製造業最多（占26.6%）， 其次為批發及零售業（占17.6%）、專業、科學及技術服務業（占14.8%）及教育業 （占12.5%），四者合占七成二。

有效聘僱許可的外國專業人員工作地區主要集中於直轄市，其中又以台北市1.6萬人次，占39.0%最多，其次為台中市及新北市，均逾4,000 千人，占逾一成。

且有效聘僱許可的外國專業人員以專門性或技術性工作為主，主計總處表示，依勞動部統計，2021年11月底有效聘僱許可之外國專業人員4.1萬人次，男性占73.9%，較上年同期底增3,710人次（或增10.0%），主因畢業僑外生留台從事專門性或技術性工作增加2,731人次所致。

申請類別前三大分別為專門性或技術性工作（占62.2 %）、履約（占15.9%）及補習班語言教師工作（占9.7%），三者合占87.8%。