她舉5例「沒台灣 世界會停止運轉」 網提：還有很多隱藏冠軍

全球受到新冠疫情影響，導致貨物塞港經濟衰退，但卻讓台灣的重要性突顯出來。財經網美胡采蘋日前在臉書粉專「Emmy追劇時間」貼文大讚台灣有很多厲害之處，除了護國神山台積電，她還實際舉出不為國人所知的其他例子，並說「沒有台灣，世界會停止運轉耶」。

胡采蘋貼文中舉出，世界知名電動車大廠特斯拉所使用的第一顆馬達單子是台灣做的，她表示「當初全世界都沒人接他們單，如果沒有這個傻愣朋友接單，馬斯克能不能這麼囂張還不知道，而現在台灣還是特斯拉主要馬達供應商」。

胡采蘋接著說，日前「塞在河裡面」的船公司是世界第七大貨櫃船公司，而這個「大綠船公司還在往世界第五大船公司邁進」，全台灣的貨櫃船載送量竟排在全球第四大國家。台灣還有另一個厲害之處，「台灣是全球最大的玩具手槍製造國」，胡采蘋在學習射擊時，從不同來源處得知「真槍以外的學習用、生存遊戲用的擬真槍，台灣市佔率七成」。

而第4點厲害的地方就是「世界鮪魚的產量是台灣人決定的」，她的友人在跟鮪魚商人吃飯後得知這項訊息，而大漁場是在她沒聽過的地方，一整串地名她只聽過密克羅尼西亞。

胡采蘋文末感慨表示，很怕「大家覺得她在吹牛，還是只吹台積電比較安全」。她說三年前就跟一般人說「台灣的電子業世界第一，台灣一地震全球科技股暴跌耶，沒有台灣世界會停止運轉耶，那時候所有人也認為我在吹牛」。

貼文一岀引發網友熱烈討論，紛紛留言回應說「高雄港也曾經是世界第三大吞吐量的港口」、「台灣被自己人唱衰太久，已經近乎洗腦程度」「護國神山群」，有網友表示「跑一趟越南，台灣隱形冠軍很多都在那，更是一個產業的聚落」、「還有魔鬼氈也是世界第一，在彰化，營收百億」、「秋刀魚也很猛，船長跟船公司老闆都是開豪車的」，不過有網友戲謔回應「我以為台灣出名的是詐騙集團捏」。