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勞工好過年！勞保紓困貸款30日開跑 每人最高10萬

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞保局。記者侯永全／攝影
勞保局。記者侯永全／攝影

年關將近，為使勞工好過年，勞動部勞保局22日公告，200億元勞保紓困將明（30）日開放受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.28%，前六個月每月需繳利息107元。

勞保局並指出，勞工要申請勞保紓困，須符合以下條件。勞保紓困申貸資格為生活困難需要紓困、勞保年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金；未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者。但若是已申請老年給付、終身無工作能力之失能給付，或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，則不得申請。

勞保局表示，勞工申辦勞保紓困不需繳交任何費用，每人限申請一次。申請期間為今(2021)年12月30日至明年1月14日。

勞保局表示，勞保紓困貸款總額度原則為200億元，每人最高貸款金額為10萬元，貸款期間三年，自撥款日起年息1.28%，之後按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整。

勞保局表示，若以每人最高貸款金額10萬元，貸款期間利率目前為年息1.28%，前六個月按月付息不還本，第七個月起按月平均攤還本息，也就是說，如果借款10萬，前六個月每月需繳利息107元，自第七個月起每月繳本息3,389元。

勞保局表示，被保險人可填妥申請書、應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託的金融機構臨櫃申請，若符合土地銀行所定網路簽約及對保資格者，則可直接上土地銀行網站申請。第三種方式則是透過掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託之金融機構，核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

勞保 土地銀行 保險

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