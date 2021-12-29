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富崴能源與國際大廠Vestas 簽訂31支風機合約

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
森崴能源子公司富崴能源今與Vestas簽訂31支風機供應及維運合約。圖中為正崴集團董事長郭台強及台電副總經理徐造華。圖／森崴能源提供
森崴能源子公司富崴能源今與Vestas簽訂31支風機供應及維運合約。圖中為正崴集團董事長郭台強及台電副總經理徐造華。圖／森崴能源提供

森崴能源（6806）子公司富崴能源今（29）日與國際知名風機大廠Vestas（台灣維特斯公司）簽訂31支風機供應及維運合約的重大里程碑，這不只是台電離岸風電二期計畫最大的採購合約，更是台灣非外資的開發團隊與國際供應商所簽訂的第一個離岸風機採購合約。此合約將於雙方近期完成必備文件交換後生效。

響應政府發展離岸風力發電的政策目標，富崴能源去年（2020）以628.88億元得標承攬台電二期的離岸風電統包工程（EPC）及五年運維合約，成為台灣首家本土離岸風電統包工程（EPC）公司。

富崴團隊於得標後努力不懈，除了已在今年達成風場地質鑽探的工作，今日更與Vestas公司簽訂31支風機供應合約，每座風機裝置容量為9.5MW。台電離岸風電二期計畫總裝置容量為294.5MW，亦將設有海上升壓站及岸上開閉站。

Vestas公司是技術領先國際、全球性的離岸風機供應大廠，近幾年來更是努力深根台灣在地化的產業鏈。

正崴集團董事長郭台強在簽約典禮上指出，隨著碳中和、碳關稅、淨零碳排等議題成為國際共識，能源轉型已經刻不容緩。政府訂定2025年再生能源總裝置容量達成27GW目標外，2026-2035年第三階段離岸風電還將再釋出15GW商機，如何更進一步實現「能源自主」，將台灣打造成為「亞太離岸風電的重要產業中心」是我們努力的方向。希望透過雙方的簽約合作，加速完成台灣離岸風場的建置，為台灣下個十年鋪路，共同推進台灣的能源轉型。

今日代表Vestas公司簽約是台灣總經理Alex Robertson，代表富崴能源簽約是董事長胡惠森。出席見證簽約儀式的貴賓，除了正崴集團大家長郭台強，還有開發業主台電公司副總經理徐造華、再生能源處長蔡英聖，和本專案總顧問/設計顧問中興工程顧問公司總經理余信遠、副總經理嚴世傑等人。

離岸風電 台電 郭台強

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