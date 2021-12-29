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年底前公布的耗水費在哪裡？ 經濟部：今年底不會公布

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花曾承諾立法院會在年底前公布「耗水費」草案，但距離年底僅剩下一個工作天，經濟部次長曾文生今（29）日證實，確實不可能今年底公布。記者林伯東／攝影
經濟部長王美花曾承諾立法院會在年底前公布「耗水費」草案，但距離年底僅剩下一個工作天，經濟部次長曾文生今（29）日證實，確實不可能今年底公布。記者林伯東／攝影

經濟部王美花從今年3月便承諾立法院會在年底前公布「耗水費」草案，但距離年底僅剩下一個工作天。經濟部次長曾文生今（29）日證實，確實不可能今年底公布。對於是否明年第1季有機會公布，應該會有訊息對外做更多溝通。

王美花今年多次在立法院備詢問到耗水費進度，皆是信誓旦旦地表示年底前會公布，即使在12月被問到相同議題，她也重申會在年底前公布。

然而，曾文生說，耗水費主要引導用水大戶去節水，因此就必須去設想行業別去比較。現在很多籌備工作就是去訂定各個行業別的基準線，才得以知道哪些行業確實消耗比較多，這部分也確實花了很多準備時間。

對於是否可能年底出爐，曾文生說年底只剩下明天了，「不會是2021年這個年底。」對於部長承諾時間表，他緩頰經濟部確實有在設算這些事情，但訂定基準線確實需要多一點時間。

經濟部 曾文生 王美花 立法院

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