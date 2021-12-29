用電大戶夏月電價提前未拍板 經濟部一月再溝通

經濟部今（29）日召開2021年第3次電價費率審議會，討論輸配電費率及高壓用戶夏月電價提前計算。能源局表示，原預計全台2.5萬戶高壓用戶明年夏月電價計費期間延長到五月下半月就開始，但有部分用戶不認同此決議，因此將於明年初再開會討論。

能源局指出，台電在本次審議會報告有關針對「高壓以上用戶五月下半納入夏月電價」的溝通結果，經過與三大科學園區、八大產業及百貨旅館業等召開說明會溝通，約7成用戶表示認同或無意見，但是仍有部分用戶表示不認同。

經濟部次長曾文生表示，不認同的用戶包括一些調整後整體電費會下降的行業，例如會中商總委員詢問旅館業會不會受到影響，經濟部認為，旅館業每年五月並非旺季，元月或二月過年期間屬於旺季，也就是說，在電價公式調整之後，五月下旬電費提高、但非夏月的一到二月電費調低，對旅館業來說整體電費是會下降的，應是有利於營運成本，而該行業卻仍不同意調整，判斷可能溝通不足，因此希望台電再去向業者說明後，一月底前把溝通報告再交回，一月底再開審查會。

另外，依「輸配電業各項費率計算公式」，輸配電業各項費率每年檢討調整，審議會中委員針對台電提報成本資料充分討論後，決議輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的平均費率(未稅)分別為每度0.0474元、每度0.0849元、每度0.1701元、每度0.3193元，該等費率適用期間為2022年1月1日至12月31日。

同時，審議會決議逐步降低基本費率的綠能轉供優惠折扣數，但不排碳綠電的排碳費率仍維持為0。未來將按年度分2階段縮減基本費率優惠折扣，新制度於2023年正式實施。

本次也決議調整2022年至2024年線路設置費率，該費用多屬新建房屋申請用電時一次性收取，繳付對象以建商及工業用戶為大宗，線路設置費率調整方案自明年4月1日起實施。