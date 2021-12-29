夏月電價提前審議會未點頭 台電溝通後明年再拚闖關

經濟部今（29）日召開2021年第3次電價費率審議會，會中依據輸配電業各項費率計算公式。其中原本預估會通過5月下半月納入夏月電價，但後來委員認為，部分用戶還必須要加強溝通，預計明年再召開臨時會決議。

經濟部一年召開三次電價審議會，其中4月、10月針對基本電價調整，12月針對輸配電業各項費率，不涉及到基本電價調整。

能源局長游振偉說明，本次會議討論四項題目。首先，經濟部今年10月有評估要針對高壓以上用戶5月下半納入夏月電價，經查三大科學園區、八大產業及百貨旅館業等召開說明會溝通，約七成用戶表示認同或無意見。但因為部分業者認為自身電價可能會有所調升，因此最後決議由台電充分溝通，並在明年召開臨時會再討論。

經濟部次長曾文生進一步解釋，夏月電價提前收，非夏月電價也必須調降維持全年電價不變。他舉例，像是旅館業5月下旬一般不是旺季，旺季是過年期間，按理來說若5月提前進入夏月電價，對旅館業有利，因為等於1、2月旺季期間電費較低，但部分業者無法理解，所以才請台電再溝通。

另外，本次審議會也審議「輸配電業各項費率計算公式」，經過檢討決議輔助服務、電力調度、轉供輸電之平均費率分別為調降為0.0474元/度、0.0849元/度、0.1701元/度，轉供配電調升至0.3193元/度。

其次，因應未來綠電將快速發展，「電力調度轉供費用優惠辦法」針對綠能轉供之優惠措施。審議會決議明年還是維持現行基本費率一折的折扣費率，2023年、2024年就會是變成現行基本費率打五折，2025年後不再打折。但綠電排碳費率仍維持為0，轉供費率仍為平均輸配電費率的一半。

最後，線路設置費24年來未調整，本次亦決議調整2022年至2024年線路設置費率些微調升，線路設置費率調整方案自明年4月1日起實施。台電解釋，這次調整幅度2.4%至9.1%間，因該費用多屬新建房屋申請用電時一次性收取，繳付對象以建商及工業用戶為大宗，現行用戶都未受影響。