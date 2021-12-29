BERI 2021投資環境風險評估報告 台灣排名全球第四

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
美國商業環境風險評估公司2021年第三次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比排名居全球第四。記者黃義書／攝影
美國商業環境風險評估公司2021年第三次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比排名居全球第四。記者黃義書／攝影

美國商業環境風險評估公司（BERI）2021年第三次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比（POR）排名居全球第四名，總分60分，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。

在亞洲地區台灣排名僅次韓國，其他亞洲國家排名分別為新加坡及中國大陸（第7名）、日本（第13名）、印尼 （第18名）、馬來西亞（第20名）。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等三大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

台灣營運風險指標排名為全球第3名，次於美國、瑞士。在亞洲排名為第1名，其他亞洲國家排名分別為：南韓（第6名）、印度及菲律賓（第9名）、印尼及越南（第11名）、中國大陸（第16名）、新加坡（第19名）。

台灣政治風險指標排名全球第28名，在亞洲地區排名第7名，次於中國大陸（第4名）、新加坡（第5名）、日本（第8名）、南韓（第10名）、越南（第13名）、印尼（第19名）。

台灣匯兌風險指標列為全球第1名。其他亞洲國家排名依次為：南韓（第5名）、日本 （第9名）、新加坡（第11名）、馬來西亞（第20名）、中國大陸（第15名）、印尼（第20名）。

BERI展望2022年台灣排名全球第3名，2026年全球第3名；我國2022年營運風險排名第2名，2026年排名第2名；我國2022年政治風險排名第28名，2026年排名第25名。

新加坡 台灣

延伸閱讀

越南2021年經濟成長率2.58% 續創逾30年來新低

Omicron來勢洶洶 新加坡濱海灣跨年煙火秀連2年取消

日本登月計畫 叫陣大陸、南韓

越南擁四大資本紅利 長線看俏

相關新聞

商機爆！11月工業生產年增12.2% 批發業營業額增13.8%

主計總處發布國情統計，今年11月工業生產較上年同月成長12.2％，以製造業成長13.1％最多，主因5G、高效能運算、車...

BERI 2021投資環境風險評估報告 台灣排名全球第四

美國商業環境風險評估公司（BERI）2021年第三次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比（POR）...

為何這家台南傳統產業應變速度比遠東、台塑集團快？ 要從24年前殘酷淘汰賽說起

現場氛圍略顯緊繃，來自與時間賽跑的壓力。再過兩周，一套能計算廠區碳足跡、花費八十萬元的軟體，就要安裝在南寶旗下11座廠。接著，最慢2022年3月底，他們就要盤點完這些工廠的碳足跡，然後逐一申請國際認證。

【點數歸零／下】疫下航空里程數花不掉 專家教戰2招「一路賺」

新冠肺炎對全球影響甚鉅，變種病毒來勢洶洶，不但出國旅遊成了遙不可及的夢想，在三級警戒期間，連出門用餐、國內旅遊都是奢望，民眾之前累積的各種點數、會員資格，都可能都因沒有消費下自動失效，有業者推出各種措施，藉此抓住消費黏著度。

環保署：明年汰換老舊機車補助2千

環保署今（29）日預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案，自2022年起，補助民眾淘汰老舊機車每輛新台幣2,000元，補助申請...

掌握科技基建新興亞洲三大主軸 迎接紅包行情

近月全球股市普遍收紅，12月以來，管會證期局核備的1,008檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.22%；其中，725檔股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。