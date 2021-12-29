BERI 2021投資環境風險評估報告 台灣排名全球第四

美國商業環境風險評估公司（BERI）2021年第三次的「投資環境風險評估報告」指出，台灣的投資環境風險評比（POR）排名居全球第四名，總分60分，在列入評比的全球50個主要國家中，次於瑞士、挪威、南韓。

在亞洲地區台灣排名僅次韓國，其他亞洲國家排名分別為新加坡及中國大陸（第7名）、日本（第13名）、印尼 （第18名）、馬來西亞（第20名）。

BERI於每年4月、8月及12月發布「投資環境風險評估報告」，針對營運風險、政治風險及匯兌風險等三大指標，以跨國企業角度，評估企業在各國從事投資可能獲利情形，作為評鑑投資環境優劣的依據。

台灣營運風險指標排名為全球第3名，次於美國、瑞士。在亞洲排名為第1名，其他亞洲國家排名分別為：南韓（第6名）、印度及菲律賓（第9名）、印尼及越南（第11名）、中國大陸（第16名）、新加坡（第19名）。

台灣政治風險指標排名全球第28名，在亞洲地區排名第7名，次於中國大陸（第4名）、新加坡（第5名）、日本（第8名）、南韓（第10名）、越南（第13名）、印尼（第19名）。

台灣匯兌風險指標列為全球第1名。其他亞洲國家排名依次為：南韓（第5名）、日本 （第9名）、新加坡（第11名）、馬來西亞（第20名）、中國大陸（第15名）、印尼（第20名）。

BERI展望2022年台灣排名全球第3名，2026年全球第3名；我國2022年營運風險排名第2名，2026年排名第2名；我國2022年政治風險排名第28名，2026年排名第25名。