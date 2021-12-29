商機爆！11月工業生產年增12.2% 批發業營業額增13.8%

主計總處發布國情統計，今年11月工業生產較上年同月成長12.2％，以製造業成長13.1％最多，主因5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求強勁。至於11月批發業營業額則年增13.8％，又以機械器具批發業增加18.9％最多。

主計總處表示，根據經濟部調查統計結果，今年年11月工業生產指數較上109年同月成長12.2％，其中製造業成長13.1％。如依主要中業觀察，電子零組件業成長 20.1％，主因5G、高效能運算、車用電子等相關晶片需求強勁，帶動晶圓代工、構裝IC產能滿載，加上大尺寸面板生產增加。

另外機械設備業受惠於全球景氣穩定成長，廠商擴大設備投資，致相關生產設備持續增產，成長19.2％；電腦業成長13.2％，主因雲端資料服務、消費性電子產品需求強勁，加以廠商擴增國內產能所致；基本金屬業及化學原材料業也分別成長8.5％及3.2％。

批發、零售及餐飲業方面，11月批發業營業額1兆790億元，年增13.8％，其中占比最大(占 44.3％)機械器具批發業增18.9％；建材批發業增29.3％。零售業營業額3,754億元，年增6.3％，其中百貨公司因搭配政府振興方案推出促銷活動，帶動業績成長，增8.6％；其他非店面及資通訊家電設備零售業分別增16.7％及19.0％，主因雙11加碼促銷及振興方案挹注所致；燃料零售業隨油價上漲，亦增30.5％。

至於汽機車零售業則因進口車銷量減少，加以基數較高，減12.9％。另餐飲業營業額662億元，年增2.5％，主因百貨公司週年慶集客效應及業者配合振興方案推出優惠活動所致。