環保署：明年汰換老舊機車補助2千

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

環保署今（29）日預告「淘汰老舊機車補助辦法」草案，自2022年起，補助民眾淘汰老舊機車每輛新台幣2,000元，補助申請方式採線上辦理，另外由於換購電動機車減碳效益，車主如淘汰老舊機車，同時再換購電動機車，則每部約有2.3 噸二氧化碳當量減碳效益，共同加速老舊機車淘汰及建置溫室氣體增量抵換架構。

環管處長蔡玲儀表示，淘汰老舊機車並換購電動機車的車主，會獲得一張減碳憑證，未來可賣給大型環評開發單位，供開發單位抵換溫室氣體。蔡玲儀說，目前是建議未來開發單位收購新購電動車減碳憑證的金額，每輛希望不低於1,000元。

換句話說，除了汰舊所取得的補助2,000元，未來若同時新購電動機車，將有機會獲得價值至少1,000元的減碳憑證，車主合計至少可獲3,000元。

空保處長蔡孟裕表示，2020到2021年兩年間是採取「汰舊換新」補助，當時是基於空汙改善急迫性，2022年至2023年則採「淘汰」補助措施，希望加速空汙減量，並減少私人運具、鼓勵大眾運輸。

環保署表示，自2020年起鼓勵民眾淘汰2007年6月30日前出廠的老舊機車，已有近120萬輛淘汰，相當減少了四分之一的老舊機車數量，減少14%的機車排放量對於空氣品質改善有正面效益。

然而老舊機車仍有354萬輛，考量老舊機車汙染排放量較高，因此有持續鼓勵淘汰老舊機車之必要，故規劃補助車主淘汰老舊機車每輛2,000元，補助期間為2022年1月1日至2023年12月31日止，民眾只要在補助期間完成老舊機車車籍報廢及車體回收者，在補助辦法發布後，就可至環保署指定網站申請補助。

另外，由於汰換燃油機車為電動車具減碳效益，依照環保署2020年3月27日訂定的「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，每部老舊機車汰換為電動機車，約有2.3噸二氧化碳當量減碳效益，開發單位可用於溫室氣體增量抵換。

由於我國溫室氣體減量抵換機制持續發展中，因此草案條文也規定，車主新購電動機車的購置相關證明，至少保存兩年，以備未來抵換所需。

環保署表示，目前已通過環評審查的大型開發案，依處理原則規定，將提出「溫室氣體抵換量取得計畫」，經環保署審查通過後開始執行。

環保署表示，老舊機車耗油量高，須經常維修更換零件，還會排放較高的空氣污染物，環保署呼籲車主及早淘汰老舊機車，透過線上方式隨時隨地皆可申請補助，響應環保，一舉兩得。

環保 減碳 電動機車

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