掌握科技基建新興亞洲三大主軸 迎接紅包行情

近月全球股市普遍收紅，12月以來，管會證期局核備的1,008檔境外基金(股、債均含)平均上漲1.22%；其中，725檔股票型基金平均上漲1.61%，264檔債券型基金平均上漲0.2%。

富蘭克林證券投顧表示，目前美國初領失業金人數仍維持低檔，有利維持消費力道，事實上根據萬事達卡SpendingPulse的統計，美國2021年假期銷售金額年增8.5%，顯示消費動能依舊強勁，而值此歲末年終之際，投資人可趁機檢視手中的投資組合並進行汰弱留強，提前卡位2022年元月和紅包行情。

展望2022年第1季，景氣增長、高通膨和主要央行轉趨鷹派將是投資主旋律，疫情和供應鏈瓶頸可能遞延復甦動能但不至於改變擴張趨勢，維持對風險性資產正向看法，元月焦點關注美國企業財報、拜登重建美好法案進展和中國政策。2022年股票布局建議掌握三大主軸，包括具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，以及以內需經濟為導向的新興亞洲小型股票型基金，可採取逢震盪單筆加碼和大額定期定額雙管策略並進，增添獲利空間。

另方面，2022年債券投資側重在較高債息且具抗通膨的債券類別，除了可跟隨景氣連動的高收益債券型基金之外，首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或是以產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林證券投顧表示，隨聯準會立場轉鷹，市場也開始調整資產配置的看法，全球基金經理人們於12月認為目前最大尾端風險便是央行轉鷹，超越先前的通膨擔憂，這也讓經理人們在12月轉出科技股，並轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產，現金配置比重也自11月的4.4%上升至5.1%。

展望後市，儘管美國總統拜登的《重建美好未來》法案受阻而無法在今年內通過，但預計這項法案仍可望隨明年民主黨逐步搞定黨內分歧後而重新獲得通過，進而有利於基建、新能源、氣候變遷等概念股，而科技股儘管近月表現較疲弱，但長線來看，包含雲端、軟體即服務(Saas)、電子商務、數位支付、AI、5G等重大題材仍將持續引領科技股，在可預見的未來幾年科技業仍將有大量的潛在投資機會，持續建議投資人應逐步布局相關題材以掌握時代新趨勢。