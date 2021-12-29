瑞銀：2022年度利多支撐美元 建議多持有

瑞銀今（29）日發布報告，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）看好各種利多因素，將支撐2022年美元升值，建議投資人買入美元。

瑞銀財管CIO分析師建議，投資者更應該考慮與美元有關的投資機會，因為從購買力平價來看，美元雖然被高估，但在未來一年，美聯儲收緊政策應會支持美元，從而打擊新興市場貨幣及歐元等出口導向型貨幣。收益率差也將對美元有利，預計美國與德國10年期國債收益率差將從目前的175個基點升至200個基點。

瑞銀預計全球貨幣政策的分化將使貨幣的離散度上升。全球央行劃分為二，鷹派與鴿派，前者正處於退出刺激措施或加息的過程之中，後者則傾向於在較長時期維持寬鬆政策和低利率。相對於瑞士法郎、歐元、 日圓和瑞典克朗等政策將保持相對寬鬆的貨幣，瑞銀預計美元、英鎊、加元、挪威克朗和新西蘭元等因為政策收緊而升值。

美元指數（DXY）年初至今漲了近7%。隨著全球經濟增長放緩、美聯儲縮減資產購買規模和美國政府減少財政刺激，這些利好因素在未來一年將進一步共同支持美元升值。

相比之下，日本、瑞士和歐洲央行可能保持較寬鬆的貨幣政策。歐洲央行行長拉加德已表示，過早收緊政策將對該地區的復甦構成不必要的阻力，歐洲央行將保持政策寬鬆。這會導致負收益的歐元、瑞士法郎和日圓貶值，相關貨幣可能會越來越多地被用於為套利交易融資。

投資者應該考慮與美元有關的投資機會，從購買力平價來看，美元雖然被高估，但在未來一年，美聯儲收緊政策應會支持美元，從而打擊新興市場貨幣及歐元等出口導向型貨幣。收益率差也將對美元有利，預計美國與德國10年期國債收益率差將從目前的175個基點升至200個基點。此外，美國對能源市場風險的抵禦能力較强，最近，美國自1950年代以來首次成為燃料淨出口國。