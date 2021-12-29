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2022不可忽視的投資！富邦元宇宙(00903)ETF 於1/7募集

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
Solactive元宇宙指數投資產業配置
Solactive元宇宙指數投資產業配置

富邦投信將於2022年1月7日募集聚焦元宇宙的富邦元宇宙（00903 )ETF，元宇宙的商機跨足各行各業，從半導體、通訊電子、資訊科技到金融、軟體服務等等，富邦投信表示，元宇宙是人類未來新的生活方式，它的商機可說無所不在，將是2022年不可忽視的最新投資趨勢。

富邦元宇宙ETF擬任經理人王辰方表示，富邦元宇宙ETF投資的不只是大型科技股如Nvidia、Apple、Microsoft、Meta(Facebook)等，而是更加聚焦在元宇宙相關的虛擬軟硬體科技應用上。在各大科技龍頭廠商看到未來商機登高一呼，揭開元宇宙投資序幕、並因此開闢一場投資新藍海的同時，未來在不同領域的技術發展上，也因為相關的應用推陳出新，元宇宙也將從原本的概念意象，逐步落實到生活各個層面，由虛化實，未來也將不僅僅是喊得出來的大公司獨占鰲頭，目前正鴨子划水賣力耕耘的中小公司，也將一起成為人類未來無線網路新世界新入口的創造者。

目前市場在討論元宇宙的議題時，多數的鎂光燈仍聚焦在這些大眾喊的出來的公司，像是NVIDIA、FB或是前述的Microsoft，然而要順利達成虛擬實境中的實際運作，背後的重要元素還包括；要有多面向的基礎設施、順暢快速的通訊雲端處理、舒適與高解

析的AR/VR裝置、開放式的平台/服務，以及多元繽紛的內容/體驗，這些元素的建造者與提供者，多數可能是一些較鮮為人知的公司，或是一些市值正在由大變小的中小型公司，這些公司也正是現階段容易被投資人遺漏的未來潛力股。

王辰方說，富邦元宇宙ETF追蹤的Solactive元宇宙指數，成分股篩選原則主要分為三部分，首先鎖定Solactive指數公司國家分類定義下的已開發國家(包含台灣和韓國)，考量市值與流動性後，利用指數公司內部開發的ARTIS關鍵字搜尋識別系統，對公司的公開資訊與元宇宙主題關聯性進行評分，依據關聯性分數由高至低將公司排序，選出排名前30名的企業納入指數成分股。

截至11月底，該指數成分股的國家分布以美國為主(占比約87%)，其餘則包含韓國、日本、澳洲、歐洲及台灣；類別配置方面，由於元宇宙處於初步發展的階段，基礎設施與平台服務為首要發展的階段，目前該指數在這兩個類別的配置比重相對較高(合計占比約60%)，這兩領域主要也由科技巨頭所領導，未來該指數的類別配置也將隨著元宇宙領域發展而有所變化。

富邦投信表示，若投資人對於元宇宙題材有高度興趣，可考慮高度參與元宇宙企業的富邦元宇宙ETF，募集期間申購僅需要新台幣15,000元起，輕鬆就能入手，一次掌握科技產業新趨勢。

元宇宙 富邦投信

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