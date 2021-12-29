2022年度展望 瑞銀財管：多持有一些美元

瑞銀財富管理投資總監辦公室發布報告指出，美元指數（DXY）年初至今漲了近7%，隨著全球經濟增長放緩、美國聯準會縮減資產購買規模和美國政府減少財政刺激，這些利多因素在未來一年將進一步共同支持美元升值。

相比之下，日本、瑞士和歐洲央行可能保持較寬鬆的貨幣政策。歐洲央行行長拉加德已表示，過早收緊政策將對該地區的復甦構成「不必要的阻力」，並認為歐洲央行將保持政策寬鬆。這會導致負收益的歐元、瑞士法郎和日圓貶值，相關貨幣可能會越來越多地被用於為套利交易融資。

一般來說，投資者應持有與其負債或支出計劃相關的貨幣。舉例說，如果一名歐元區投資者及家人大部分時間和資金都用於歐洲，那麽他們應以歐元持有大部分財富或為歐元進行對沖。

然而，對於其他投資者來說，持有廣泛的貨幣組合可能更加合適。比如，部分投資者擁有的資產已超過了未來的負債或支出需求，此時，回報最大化就成為其主要的目標，投資者應該考慮與美元有關的投資機會。

瑞銀財管建議買入美元，因為從購買力平價來看，美元雖然被高估，但在未來一年，聯準會收緊政策應會支持美元，從而打擊新興市場貨幣及歐元等出口導向型貨幣 。

收益率差也將對美元有利，預計美國與德國10年期國債收益率差將從目前的175個基點升至200個基點。此外，美國對能源市場風險的抵禦能力較强，最近，美國自1950年代以來首次成為燃料淨出口國。

更廣泛而言，瑞銀財管預計全球貨幣政策的分化將使貨幣的離散度上升 。全球央行被分為鷹派和鴿派兩個陣營，前者正處於退出刺激措施或加息的過程之中，後者則傾向於在較長時期維持寬鬆政策和低利率。相對於瑞士法郎、歐元、 日圓和瑞典克朗等政策將保持相對寬鬆的貨幣，瑞銀預計美元、英鎊、加元、挪威克朗和新西蘭元等因為政策收緊而升值。

至於黃金瑞銀財管認為應持謹慎態度，許多對美元有利的因素（如收緊政策、美國政府減少財政刺激、實際利率上升）往往對黃金不利。此外，通膨降溫可能會削弱對沖的需求。總的來說，瑞銀預計明年末金價將跌至每盎司1,650美元，投資者應考慮對沖其戰略敞口，或利用有限的上行空間預期來製造收益。