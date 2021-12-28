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數位發展部將增設 行政院：首位部長人選待確定後說明

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導
行政院發言人羅秉成表示，數位發展部籌備工作將依籌備小組召集人、政委郭耀煌的規劃進行，至於掛牌時間、首任部長人選等議題，將待確定後再對外說明。情境示意圖。圖／Ingimage
行政院發言人羅秉成表示，數位發展部籌備工作將依籌備小組召集人、政委郭耀煌的規劃進行，至於掛牌時間、首任部長人選等議題，將待確定後再對外說明。情境示意圖。圖／Ingimage

立法院院會今（28）日三讀通過《數位發展部組織法》等法案，行政院發言人羅秉成表示，數位發展部籌備工作將依籌備小組召集人、政委郭耀煌的規劃進行，至於掛牌時間、首任部長人選等議題，將待確定後再對外說明。

立法院院會今日通過多項組改法案，其中以數位發展部相關法案為主。至於首位數位發展部部長由誰出任，外傳熱門選包括科技政委郭耀煌、數位政委唐鳳。

羅秉成今日表示，「數位發展部組織法」是邁向國家數位轉型的重要組織改造工程，院長蘇貞昌感謝立法院審議通過此項重大法案，並特別感謝立法院院長游錫堃、副院長蔡其昌、朝野各黨團及委員們的辛勞及支持。

羅秉成指出，未來數位發展部將整合電信、資訊、資安、網路、傳播等五大領域，統籌基礎建設、環境整備及資源應用等，期盼經由此次組織轉型的立法完成，加速促進國家數位轉型、做好資安維護工作。

羅秉成表示，數位發展部的籌備工作，包括政策規劃與諮詢、業務範疇與人員移撥、規劃辦公廳舍、建置各項資訊系統等項目，將依郭耀煌規劃進行，至於有媒體詢問數位發展部的掛牌時間及首任部長人選等議題，待確定後再對外說明。

羅秉成 立法院 資安

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