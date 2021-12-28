非法農地工廠仍有近半未納管 經部呼籲期限內儘速申請

經濟部依「工輔法」交付地方政府優先查處疑似新增未登記工廠，統計至今年12月，含非屬工廠已完成斷水斷電超過150家。不過未登記工廠共4萬家當中，仍有近半數尚未登記納管，經濟部中辦呼籲，在明年3月19日之前，應盡速登記，才能開始規劃完成工廠登記、土地及建物合法化。

經濟部說明，自修正「工輔法」後，到目前為止約兩年時間，已有1萬4657家業者申請納管、7099家業者取得特定工廠登記，近半數未登記工廠走向合法化程序，其中有超過100家業者申請或已完成用地合法。

據中辦了解，未申請納管的工廠大多因為規模較小、或是工廠用地不是自有，因此「以拖待變」，但中辦表示，就算不申請，未來還是要邁入更嚴峻的稽查制度，因此呼籲這些工廠既然符合修法後的申請條件，不要再觀望，要趕緊加入納管。

在明年納管截止日（2022年3月19日）後，經濟部除了持續督導地方政府儘速完成裁處2020、2021年度優先查處案件外，針對未提出納管申請的未登記工廠名單，也將公布於經濟部中部辦公室網站，並交付地方政府分年分期勘查，依法進行農地違章工廠裁處，其中新增未登記工廠將會是優先執行斷水斷電的對象。