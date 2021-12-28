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立院三讀增設數位發展部 科技部改國科會

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
根據行政院規劃，在本次法案三讀後，將先成立籌備處，籌備及協調移撥相關機關等人力，相關作業約需半年以上時間，後續數位發展部，渴望最快在2022年六月或七月掛牌成立。情境示意圖。圖／Ingimage
根據行政院規劃，在本次法案三讀後，將先成立籌備處，籌備及協調移撥相關機關等人力，相關作業約需半年以上時間，後續數位發展部，渴望最快在2022年六月或七月掛牌成立。情境示意圖。圖／Ingimage

立法院會今（28）日三讀通過《行政院組織法》、《數位發展部組織法》等三項修正案，以增設數位發展部，下設數位產業數、資通安全署，並配套將科技部改制為「國家科學及技術委員會」。

為因應數位時代、強化國家科技發展整體規劃，立法院會本次三讀行政院組織法修正案、數位發展部組織法案等三案，確定增設數位發展部，職司通訊、資訊、資通安全、網路及傳播等五大領域業務。

行政院於今年3月院會中，通過多項組織改造修法草案，其中包括增設數位發展部、國防部防衛後備動員署，科技部改制為國科會等。本次三讀通過條文，即為增設數位發展部之法源依據。

根據三讀條文規定，數位發展部有十大主則，第一為國家數位發展政策之規劃、協調、推動、審議與法規之擬訂及執行；第二為通訊傳播與數位資源之整體規劃、推動及管理。

第三，數位科技應用與創新發展環境之建構及人才培育；第四、數位經濟相關產業之輔導、獎勵及管理；第五，國家資通安全政策、法規、重大計畫與資源分配等相關事項之擬訂、指導及監督。

第六，政府數位服務、資料治理與開放之策略規劃、協調、推動及資源分配；第七，數位基礎建設之整體規劃、推動及管理，相關工程技術規範、系統及設備審驗法規之訂定。

第八，數位發展之國際交流及合作相關事項；第九，政府資訊、資安人才職能基準之規劃、推動及管理；第十，其他有關數位發展事項。

此外，本次三讀之相關法案，也明定於數位發展部下設置兩次級機關，分別為數位產業數，以及資通安全署，以辦理促進數位經濟發展及數位科技應用事項，並負責國家資通安全政策與法規規劃執行。

根據行政院規劃，在本次法案三讀後，將先成立籌備處，籌備及協調移撥相關機關等人力，相關作業約需半年以上時間，後續數位發展部，渴望最快在2022年六月或七月掛牌成立。

立法院 科技部 國防部

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