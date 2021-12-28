立院三讀 電動車免徵使照稅延長至2025年底

立法院會今（28）日三讀通過《使用牌照稅法》修正案，延長地方政府得對完全以電能為動力之機動車輛（即電動車）免徵使用牌照稅的期限四年，至2025年12月31日。

現行電動車免徵牌照稅優惠將於今年底屆期，行政院會於11月4日提出使用牌照稅法部分條文修正草案，經立法院會三讀通過，使該項免稅優惠得以在2022年元旦起無縫接軌，延續實施至2025年底止。

在行政院提出該項修正後，朝野黨團立委們，也分別提案支持延長年限，但對延長多久主張不一，各委員版本包括有延長四年、五年、九年、十年及無期限，最後經朝野協商後，決議依照行政院版本。

此外，立法院會本次也通過相關附帶決議，其中包括請經濟部、財政部就電動車在整體汽車工具使用比例，於施行期間各年度結束後兩個月內提出分析資料，以掌握在運具電氣化推動進展，評估是否有續行免徵使用牌照稅的需要，及早因應。

根據財政部估計，本次三讀修正通過後，將有1.8萬個電動車車主持續享有該項優惠。